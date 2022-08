Sanción a jugadora de fútbol: “presentaremos denuncia por violencia de género”

El Tribunal de Disciplina de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) sancionó a Pamela Tortul, capitana de la primera división de fútbol femenino del Club Atlético y Social San Benito. Esta determinación proviene de los reclamos que hizo la jugadora por la igualdad de género en el deporte local. La entidad suspendió a la deportista por dos meses, en los cuales no podrá jugar junto a su equipo.“Para nosotras la sanción es totalmente arbitraria y que tiene un contenido claro de que se trata de una mujer la que reclama y por lo tanto la medida se hace a través de esa perspectiva. Por el simple hecho de ser mujer la disciplinan y la sancionan”, expresó aFernanda Vásquez Piñasco, abogada.“Ella solo levantó la voz y dijo que no había igualdad de género en el fútbol. Nosotros vamos a recurrir a la sanción y vamos a presentar una denuncia de violencia de género, porque tiene que ver con la discriminación. Tenemos las vías para continuar por este camino”, dijo. Según comentó en la AFA hay un departamento de género “que nos van a receptar la denuncia”.Al ser consultada sobre lo elementos que advirtió sobre la violencia de género, la letrada señaló que “son muy claros”. Entre ellos, enumeró: “el uso de las redes sociales para exponer los hechos; además le endilgaban a Pamela, daños a la propiedad, que no existen”.“Las mujeres pretendemos ingresar a estos espacios para jugar al fútbol y no se nos permite porque siempre jugaron los varones. En ese sentido, es que entendemos que hubo discriminación y violencia de género”, remarcó.Al finalizar explicó que “la liga paranaense dictó la sanción y nosotros tenemos que recurrirla. En tanto la AFA tomará conocimiento de lo que sucedió y dictará un dictamen para hacer cesar, reparar o ver de qué manera se sale de este lugar”. Elonce.com