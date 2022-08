Venta de edificio contiguo a Iglesia La Piedad: “Fue comprado de buena fe”

“Las hermanas no necesitan autorización de la Iglesia para vender”

El imponente edificio que perteneció al Asilo San Antonio, cuyo surgimiento se remonta hacia 1899, ya no es jurisdicción de la Iglesia Católica de Paraná. La construcción ocupa la ochava de Italia y Paraguay y es contigua a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad. Esa propiedad fue vendida.La Iglesia Nuestra Señora de la Piedad es histórica, Patrimonio de la ciudad y de la provincia y el arquitecto de la misma es el mismo que hizo la Catedral.“Nos anoticiamos que con un extraño procedimiento han vendido esta parte que nosotros usamos, hay otra que está cerrada y nunca se nos ha permitido usarla”, expresó hace algunos días a, el sacerdote Mario Haller.representante legal de quien adquiere la propiedad, de apellido Zapetti, aseguró a: “Al bien, ellas lo adquieren por una usucapión treintañal, en el año 60 y a partir de ello es que son propietarias legítimas y pueden vender. No necesitan una autorización de la Iglesia”.Al recordarle el letrado que, que ofreció en la circular que sea donado el inmueble (es decir que no tenía intenciones de comprarlo)”.“El señor Zapetti, que es el propietario desde el año pasado, tenía la posesión pacífica e ininterrumpida.y tomamos la posesión efectiva del inmueble”, puso relevancia.El abogado adelantó que en los próximos días “se enviarán cartas a la Congregación de obispos, haciendo saber del comportamiento del señor Haller (párroco de la Iglesia la Piedad) sobre las injurias hacia el señor Jorge Zapetti”.Dijo que, a ese espacio, aunque entendió que “mantendría la estructura para que sea un patrimonio histórico”.Panceri aseveró que Zapetti tomó conocimiento de la venta por parte de las hermanas franciscanas “a partir de una publicación, s, puso relevancia su abogado.