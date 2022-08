Trabajadores de admisión y permanencia podrán trabajar tras acuerdo con policías

Paraná Controladores de admisión y permanencia denuncian que no los dejan trabajar

Tras la denuncia que realizaron los trabajadores de control admisión y permanencia al manifestar que la policía no los dejaba trabajar, este martes por la mañana se reunieron ambas partes y llegaron a un acuerdo.Sebastián Michelli, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), dijo aque “en la reunión planteamos nuestras diferencias y establecimos las tareas de cada parte, porque hacemos actividades totalmente diferentes. Nosotros no podemos hacer de policías, de seguridad y ellos no pueden ser controladores”.“Se acordó que todo el controlador que este habilitado va a poder trabajar con su credencial correspondiente”, dijo. Seguidamente recordó que “a nosotros nos regula la ordenanza 8901, la ley provincial 10.517 y la ley nacional 26.370”.En ese sentido, comentó: “estamos habilitados para trabajar en todos los espectáculos públicos de masiva concurrencia. Pero previo, los trabajadores debemos realizar un curso para capacitarnos y poder realizar nuestra tarea de manera correcta. Nos instruimos en primeros auxilios, en tratar de resolver un conflicto sin entrar en la violencia, entre otros”, contó.Al finalizar, señaló que “nosotros trabajamos en el interior de los eventos, pero no hacemos seguridad. De esa parte se encarga la policía o las empresas de seguridad que desarrollan sus tareas de la puerta del local para afuera”.