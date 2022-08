Transporte urbano: “Las falencias afectan a los trabajadores y a los usuarios”

Paraná UTA se reunió con la Asamblea Ciudadana por el transporte urbano de pasajeros

En la mañana de este martes, dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Entre Ríos se reunieron con representantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná para tratar la problemática del transporte urbano de pasajeros que afecta a la capital entrerriana y el área metropolitana.Tras el encuentro, el secretario adjunto de UTA, Mario Meuli, habló cony señaló que buscarán reunirse esta semana con la municipalidad para tratar de “unificar criterios” en pos de lograr una mejora en el servicio.Destacó la posibilidad de dialogar con los integrantes de la Asamblea Ciudadana y remarcó que a la mesa se deben sentar “todos los actores”, incluyendo empresarios y autoridades del municipio.“Hay muchas falencias en el transporte urbano en Paraná y estamos preocupadísimos porque al tratarse de los trabajadores de nuestro sector, repercute en la ciudadanía que le toca sufrir diariamente los inconvenientes. Hasta que no nos sentemos todos los actores, difícilmente podamos cambiar la situación”, dijo Meuli.El sindicalista entendió que se deben “unificar criterios” y hacer partícipe de esos encuentros “al contralor del servicio que es el municipio; ojalá que en el transcurso de la semana podamos tener una reunión para ir mejorando el tema del servicio, horarios y unidades. Se tienen que sentar todos los trabajadores, la ciudadanía, el empresario y los funcionarios para ir solucionando el problema y que el usuario y los trabajadores se sientan beneficiados y que la empresa haga lo que tiene que cumplir; no hay otro secreto que la base del diálogo y en la medida que sigamos este camino, podemos sacar muy buenas cosas”.Buscarán reunirse con el municipio lo antes posible “para ir solucionando los problemas que nos aquejan no sólo a los trabajadores sino también al usuario. El trabajador de nuestra seccional, el trabajador común es el que está sufriendo esta situación que vive el transporte”.Finalmente, Meuli expresó: “Las falencias que tiene el servicio están muy claras y estamos dispuestos a sentarnos, ir para adelante y que el ciudadano se sienta seguro a la hora de ocupar el servicio, y que nuestro trabajador se sienta conforme a la hora de prestar el servicio”.