UTA se reunió con la Asamblea Ciudadana por el transporte urbano de pasajeros

Dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Entre Ríos se reunieron con representantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná para tratar la problemática del transporte urbano de pasajeros que afecta a la capital entrerriana y el área metropolitana.Según detalló la titular de la Asamblea Vecinalista, Alicia Glauser, aen la reunión se dialogó sobre frecuencias, unidades, costo del boleto y calidad del servicio. “Juntos vamos a luchar para mejorar el servicio ya que nos afecta tanto a los usuarios como a los choferes de colectivos”, informó Glauser al acotar que “pedimos que no se realicen paros sorpresivos porque afectan mucho por eso debemos unirnos para hacer que la empresa cumpla con el contrato de concesión”.En este sentido, señaló que “queremos que la Municipalidad cumpla con los controles que debería hacer”.Otro de los temas planteados fue el de la accesibilidad: “Consultamos sobre las unidades adaptadas para personas con discapacidad para que se puedan trasladar sin problemas” , dijo otro integrantes de la Asamblea.Y resaltó: “Desde la UTA informaron que están al tanto de estos problemas y que los afecta mucho, ya que al haber pocos colectivos hay choferes que se deben quedar en el galpón esperando” y además informó que “la empresa presenta ciertos coches para que se dé el aumento de boletos y no esas unidades no están en Paraná”.“El valor del boleto que se votó no corresponde porque se contemplaron costos que no son los reales”, precisó Glauser.En tanto, el secretario Adjunto de UTA, Mario Meuli, destacó que “en el transporte urbano de Paraná tiene muchas falencias y desde la UTA estamos muy preocupados, además sabemos que a la ciudadanía la perjudica bastante, por eso es necesario que todos los actores involucrados”.“Buscamos unificar criterios entre todos los involucrados y mejorar servicios, unidades, controles y demás”, cerró.