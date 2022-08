Siniestros viales: en un mes aumentaron los ingresos en la terapia intensiva

Policiales Conductor chocó dos autos que esperaban en semáforo de Avenida de las Américas

Policiales Chocaron dos autos sobre Acceso Sur este sábado en Paraná

En el hospital San Martín se mostraron preocupados por el aumento de la cantidad de accidentes de tránsito, tanto de motos como de autos, en Paraná y alrededores.“Entre julio y agosto, tuvimos nueve accidentes de tránsito muy grave, con internados en terapia intensiva. Anteriormente, no superamos los tres ingresos por mes”, expresó a, el jefe de la Terapia Intensiva del nosocomio, Guillermo Grieve.“Vamos a tener que trabajar entre todos para concientizar y tratar de reducir los números. Los controles deben intensificarse aún más”, dijo. Seguidamente, agregó que “hay muchos accidentes de tránsitos producto del consumo de alcohol”.El profesional recordó que quien vaya a manejar “no debe consumir alcohol, porque la tolerancia es cero en la provincia de Entre Ríos”.Además, insistió en el uso del casco en motos y bicicletas: “Casi todos los ingresados en terapia no llevaban protección en sus cabezas o estaban mal puestos. Eso lleva a que sufran lesiones graves en el cráneo”.“Hay que respetar las normas de tránsito, las velocidades, el semáforo. Hay que seguir controlando para que las medidas hagan que estos riesgos de vida no sucedan”, señaló.Al finalizar, indicó que “hay un 30% de los accidentados que fallece en los primeros días, otros 30% de forma tardía y solamente podemos llegar a una recuperación en el 33% después de una rehabilitación”.