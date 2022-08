Músicos de la Orquesta Sinfónica exigieron que se sancione la Ley de Grados

Los trabajadores de la Orquesta Sinfónica nucleados en UPCN reclamaron el tratamiento y sanción del proyecto de Ley de Grados que crea un nuevo escalafón para el organismo.“Es un reclamo que data desde el 2016 y queremos evitar el vaciamiento de la Orquesta, debido a que no está la ley”, expresó a Elonce el delegado de UPCN, Marcelo Barolin.Precisó que “es una norma vital porque no se han ocupado cargos ya que muchos no son atractivos en cuanto condiciones laborales y salariales”. Asimismo, apuntó que la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos es una de las más antiguas del interior del país y ha tenido muchos reconocimientos”Al respecto, la secretaria de Cultura de Entre Ríos, ´Francisca D´Agostino , dijo que “la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tiene una propuesta a una ley de grado que conlleva un mejoramiento salarial y ofrece un régimen particular a los trabajadores”.“Es por ello que trabajamos en el tema para avanzar en la propuesta y le damos el tratamiento en los diversos organismos intervinientes”, dijo.Sobre la ley, detalló que “es un mejoramiento salarial y un reconcomiendo, cabe descartar que en esta última gestión se lograron muchos avances atendiendo sus reclamos”, dijo y agregó que se abrirán concursos para cubrir cargos vacantes.