Supermercado VEA: trabajadores solicitaron apertura de retiros voluntarios

Paraná Esta semana habrá una nueva audiencia por el futuro del supermercado Vea

Hace un mes se conoció la versión del posible cierre de la sucursal Paraná de Supermercado VEA, lo que puso en estado de alerta y movilización a los trabajadores, quienes comenzaron a implementar medidas de fuerza.En ese marco, el pasado viernes se llevó a cabo una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Provincia en la que se resolvió extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria.El delegado de los trabajadores, Sergio Berón, detalló a APF que durante este tiempo la empresa mantendrá negociaciones a nivel nacional para evaluar las propuestas que les elevó la asamblea de trabajadores."Propusimos que se abran los retiros voluntarios al 200 por ciento, ya que se trata de una empresa multinacional que se ahorró la doble indemnización que regía hasta hace poco tiempo. Consideramos que tienen las condiciones para afrontar este pedido", dijo y agregó: "También pusimos a consideración el traslado de aquellos trabajadores que así lo deseen a otras sucursales".Berón comentó que durante la audiencia la empresa aseguró que no cerrará sus puertas, sino que realizará un achique del local: "No obstante esto implica una consecuente reducción de personal", lamentó.Si bien aún no se fijó una nueva audiencia de conciliación, los trabajadores están expectantes a las novedades que podrían presentarse durante los próximos días.