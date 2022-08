Misa de San Cayetano: Puiggari pidió “superar el odio y ser más solidarios”

Paraná Fieles pidieron y agradecieron a San Cayetano en multitudinaria celebración

Unidos por la devoción a San Cayetano, gran cantidad de fieles participaron este domingo por la tarde de la tradicional procesión y misa en honor al patrono del pan y el trabajo.Luego de dos años, la imagen del Santo volvió a salir del interior iglesia ubicada en el corazón del barrio San Roque de Paraná, y recorrió las calles que rodean la zona. Finalizada la procesión, se realizó la misa presidida por el Arzobispo Juan Alberto Puiggari.“Es una gran alegría volver a encontrarnos, más tranquilos, después de dos años para honrar a San Cayetano”, expresó el arzobispo en el comienzo de la homilía. Seguidamente, pidió una oración y treinta segundos de silencio, por Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, desaparecido el pasado 15 de julio en Puerto Sánchez.Seguidamente agregó que “hoy vinimos cargados de intenciones porque hay mucho que pedir. El país está pasando un momento muy difícil, por eso, más que nunca queremos pedirle a San Cayetano, paz, pan y trabajo”. El Arzobispo indicó que “le pedimos paz para que nos encuentre unidos, somos hijos del mismo padre y somos capaces de perdonarnos las ofensas que nos hicimos. Pan material, porque tenemos hambre, pero también pedimos la salud para muchos de nuestros hermanos. Pedimos seguridad para poder caminar por las calles y no encerrarlos como en cárceles. Pedimos trabajo, porque queremos llevar el pan a nuestra casa, producto de nuestro esfuerzo porque eso dignifica al hombre”.Durante la homilía, el Arzobispo pidió “a nuestros gobernantes que haya más fuentes de trabajo digno, con sueldos más justos. Pero también pedir que haya más ganas de trabajar, como cuando vinieron nuestros abuelos inmigrantes y sacaron al país adelante”, mencionó. “Es paradojal, hay muchas personas que me piden por trabajo, pero también escucho que hay muchos empresarios, gente de campo y pymes, que dicen que no consiguen personas para trabajar. Hay que cambiar la cultura de años de crisis y dificultad”.En ese sentido, se preguntó: “cómo no nos va a doler la crisis de la Argentina, si hay muchos niños que tienen hambre, si hay muchos niños que no van a la escuela y que hipotecan su futuro. Los jóvenes desorientados, el aumento del alcoholismo, la drogadicción. Cuánta gente que se siente sola, cuál es la consecuencia de fondo”. Rápidamente, agregó: “la familia es fundamental, se aprenden valores, a trabajar, se experimenta el ser amado”.A su vez, Juan Alberto Puiggari, remarcó la importancia de la familia.“Hoy, a San Cayetano le queremos pedir por la familia y que descubramos que la Iglesia es familia, la patria es familia y no somos enemigos. Podemos pensar distintos, pero somos hermanos que tenemos que respetarnos, escucharnos y tolerar. Pedimos la gracia que la Argentina sea familia y sea valorada”.El Arzobispo Juan Alberto Puiggari, remarcó: “hay mucho sufrimiento en la calle, le pedimos la gracia a San Cayetano, pero no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Se sufre porque no hay pan, porque la gente se siente sola, porque muchos hijos y nietos se van del país en busca de un futuro, porque se pierden familiares”.“Debemos mirar al costado porque seguro alguien necesita algo más que yo, porque se siente más solo. Si todos nos comprometiéramos a ser San Cayetano, la ciudad sería un poquito mejor. Tenemos que superar los odios, resentimientos y debemos perdonarnos, ser más solidarios”.“Pido que la gracia de esta fiesta sea paz, pan y trabajo, pero también debemos ponernos la patria al hombro. No seamos indiferentes, si cada uno da un poquito al servicio del hermano, para que este mundo sea mejor, seguro que el Señor lo va a bendecir para que todo vaya cambiando. Nos tiene que doler la Argentina, pero un dolor de compromiso para ser de nuestro mundo, un lugar mejor. Amar a Dios, hay que amar al prójimo”.Monseñor Alberto Puiggari previo a la misa, comentó a Elonce que “nos alegra mucho poder celebrar con toda la gente. Es un momento difícil, venimos a pedir a San Cayetano paz, pan y trabajo, que es lo que necesitan nuestros pueblos”.“La gente agradece primero, pero sin dudas estos momentos son muy duros. El mensaje hoy es pedir por toda esta situación y que nos ayude a tomar un compromiso. A la Argentina nos la tenemos que poner al hombro todos para salir de esta crisis, algunos tienen más responsabilidad pero todos tenemos que ayudar”, aseguró."El trabajo nos dignifica. Hay mucha gente que no consigue trabajo. Hoy hay que pedir por todos ellos", agregó.