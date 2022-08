Multitudinaria celebración a San Cayetano: los fieles piden y agradecen

La palabra de la gente

Cada 7 de agosto se celebra el día de San Cayetano. Este año la festividad se conmemora bajo el lema "Con San Cayetano, en familia, pan y trabajo".La jornada religiosa tendrá seis misas: una se celebró a la medianoche, otra a media mañana y la siguiente fue en el mediodía de este domingo.A las 15 dará inicio la tradicional procesión por las calles de barrio San Roque, de Paraná. Luego se realizará la misa central. Como cada año,transmite en vivo desde el lugar.Por la tarde, a las 19 habrá, habrá otra misa y la última será a las 20:30."San Cayetano está esperándonos. Está siempre esa promesa del pan y del trabajo. Confiamos en él, nos espera fundamentalmente con su caridad", señaló el sacerdote Silvio Fariña, desde la iglesia ubicada en el corazón del barrio San Roque.Gran cantidad de fieles fueron congregándose poco a poco en inmediaciones de la parroquia San Cayetano.Una mujer comentó que "vine a pedir trabajo. No tengo ingresos hoy en día, tengo dos hijos a cargo. Hace un año y medio que no tengo trabajo. Tengo mucha fe, vengo a pedir".Otra feligrese, manifestó que "vengo todos los años, soy de barrio Consejo. Vinimos con toda la familia. Vengo a agradecer pero también a pedir por salud y trabajo. Estamos contentos porque este año se puede hacer la procesión. Nosotros venimos a agradecer porque algo de trabajo tenemos, no mucho, pero por lo menos nos alcanza. Venimos a pedir por quienes no tienen también".Una servidora, señaló que "trajimos pan para bendecir y repartir. Es la bendición de San Cayetano para que nunca falte el pan en la mesa. Es pan que las panaderías donan todos los años. A pesar de todo la gente es solidaria".Un hombre remarcó que "vine con mi esposa, somos de zona Gazzano. Siempre venimos a pedir a San Cayetano. Venimos a rezar, a pedir y agradecer".Otro hombre señaló que "vine por la fe, vine a pedirle, todos los años me hago presente. Queremos una mejor vida para todo el mundo, hoy todo está convulsionado no solo en Argentina, sino en el mundo. Que San Cayetano nos ayude a salir de toda esta maldad que hay".Una mujer oriunda de Aldea Spatzenkutter, señaló que "desde siempre vengo a celebrar, sobre todo agradecer. Participamos de la procesión y la misa siempre".Otra mujer, comentó que "somos de zona de Av. Zanni. Vine a agradecer al Santo por todo lo que nos da. Es un santo muy poderoso, ayudó mucho a los pobres. Yo lo elijo siempre, desde chica. Dos años no vinimos a celebrarlo por la pandemia, pero ahora decimos presente"."Soy de barrio Lomas del Rocamora. Vengo a agradecer por mi trabajo, hace 29 años que trabajo y ya estoy por jubilarme. Toda mi vida fui cocinera del Hospital Palma y ahora estoy como secretaria", contó otra feligrese.Una mujer, comentó que “es la segunda vez que vengo, agradezco y pido al santo. Estoy emocionada”.Otra señora, remarcó que “vengo a pedir por todos mis vecinos, por mis amigos, mi familia. Quiero que no les falte el trabajo, la salud, el pan. Todos los 7 vengo desde mi casa a pie. Ahora participo del aniversario. Ojalá el santo nos ayude a todos, con lo que estamos viviendo”.Una señora comentó que “venir este día es una felicidad. Vine un día con mi mamá a la misa, le pedí al santo y a las pocas semanas me llamaron, entré a trabajar y estuve 30 años. Le agradezco tanto a San Cayetano. Trabajé en la Clínica Modelo, me jubilé hace 10 años”.Una servidora señaló que “el momento más emotivo es cuando sale la imagen a la procesión. Cuando vemos a la gente que viene, que acompaña, nos emociona. Es un placer poder hacer esto. Pedimos pan, trabajo, paz para todos. Hace casi ocho años que pertenezco y seguiré. Estamos para servir. La parroquia creció mucho”.Otra servidora indicó que “pedimos trabajo para los que no tienen y para agradecer a los que lo tienen. Hay que ayudar siempre a los demás. Estamos agradecidos a Dios y al santo. Nuestra función como servidores es ayudar a los necesitados, los acercamos a la iglesia. Soy servidora hace no muchos años. Empecé con una señora que tenía una vida difícil, la acompañé y me gustó. Hay testimonios impresionantes”.Emilce y Francisco se acercaron a la parroquia San Cayetano para participar de las distintas actividades previstas para esta jornada de domingo.En sus manos tenían la imagen del santo, la cual tiene una historia muy particular. "Empecé a ser devoto de San Cayetano el 7 de enero de 2003, día en que dejé el alcohol. Estuve en Alcohólicos Anónimos. Empecé a rezarle mucho desde ese momento. Siempre también pido por la gente que no tiene trabajo", contó Francisco.Dijo que "hay que rezar mucho. A esta imagen la compré en blanco y la pinté, le di todos los detalles. Cada dos años le voy cambiando los colores. Le agregué una luz atrás, que se enciende cuando sale San Cayetano de la capilla".Emilce, por su parte, remarcó que "esto significa mucho para nosotros. Pedimos salud, trabajo y paz para todo el mundo".A las 15.30 partió la procesión con la imagen de San Cayetano. Una multitud acompañó el recorrido por las calles de barrio San Roque, mientras se replicaban los agradecimientos y pedidos al santo.Un hombre en silla de ruedas dijo que “vengo a pedir por la gente, por que consigan trabajo, que tengan salud. Quiero luchar por la gente que tiene una discapacidad. Tenemos una ONG Forjando Voluntades, queremos garantizar derechos”.Una señora remarcó que “San Cayetano es lo más grande, hay que agradecerle que tenemos trabajo y no nos falta el pan. Soy empleada doméstica. Trabajar es lo más grande, es lo que nos da vida, nos dignifica”.“Todos los años vengo, tengo mucha fe. Pido que cambien los políticos, que se pongan las pilas, que a la gente no le falte el trabajo y el pan”, indicó otra mujer.Una mujer de María Grande expresó que “soy administrativa hace 20 años, pero le pedí mucho a San Cayetano en su momento para tener un trabajo. Me cumplió y vengo ahora todos los años a agradecerle. Me emociona todo, estoy a punto de jubilarme, pero voy a seguir viniendo”.Monseñor Alberto Puiggari comentó aque “nos alegra mucho poder celebrar con toda la gente. Es un momento difícil, venimos a pedir a San Cayetano paz, pan y ttrabajo, que es lo que necesitan nuestros pueblos”.“La gente agradece primero, pero sin dudas estos momentos son muy duros. El mensaje hoy es pedir por toda esta situación y que nos ayude a tomar un compromiso. A la Argentina nos la tenemos que poner al hombro todos para salir de esta crisis, algunos tienen más responsabilidad pero todos tenemos que ayudar”, aseguró."El trabajo nos dignifica. Hay mucha gente que no consigue trabajo. Hoy hay que pedir por todos ellos", agregó.La cantante entrerriana de música litoraleña, María Cuevas, rindió homenaje a los trabajadores en la puerta de la parroquia San Cayetano, ubicada en barrio San Roque., la artista señaló que "es un placer ponerle música a esta jornada. Nuestra patria atraviesa momentos difíciles que arrastran a todos. San Agustín decía que cantar es rezar dos veces y es la manera que nosotros podemos aportar"."Pedimos de esta manera que Dios y San Cayetano intercedan para que los gobernantes y quienes corresponda pongan de su parte para que tengamos el sustento que necesita cada familia", resaltó.Contó que "nuestro repertorio de hoy incluye canciones que hablan de oficios, sobre todo los más duros, difíciles, sufridos".El músico Claudio Cortéz se sumó a la celebración por San Cayetano y cantó canciones vinculadas al trabajo. El artista es un enamorado de la música del litoral, pero esta atravesado también por el tango."Es un placer estar celebrando el Día del Patrono del Pan y del Trabajo. Traje canciones que reflejan que, a pesar de los altibajos de la vida, hay que mantener la esperanza", dijo en diálogo con