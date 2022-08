El río Paraná sigue por debajo del metro y las proyecciones no son favorables

Precipitaciones

Aguas bajas

Escenarios alternativos

El fenómeno que afecta a todo el litoral argentino repercute sobre la altura de los ríos en nuestra región. En la capital entrerriana, se puede observar rápidamente, cuando el majestuoso Paraná empieza a descender y comienzan a asomar los enormes bancos de arena.Si bien durante estos días la imagen sigue siendo relativamente buena, los números de la escala hidrométrica y el registro que lleva diariamente la Prefectura Naval Argentina, vuelven a ser preocupantes.Desde el Instituto Nacional del Agua (INA), informaron que estas son tendencias consideradas en los valores medios diarios y no se registra un cambio significativo en el escenario de las próximas semanas. Los valores permanecen en el rango de aguas bajas.“Si bien las condiciones son en general mejores que las observadas en 2020 y 2021, la perspectiva climática aún no permite establecer un límite temporal del escenario de aguas bajas predominantes iniciado en marzo de 2020”, se indicó.Si bien el caudal de agua se mantuvo varios días en descenso, desde el pasado viernes comenzó a crecer. Durante los últimos siete días no se registraron precipitaciones significativas sobre el área de aporte al tramo paraguayo-argentino del río Paraná.Según la previsión meteorológica utilizada, para los próximos 7 días se espera contar con eventos precipitantes de leves a ligeramente moderados sobre el área de aporte al tramo Confluencia-Yacyretá, mientras que para el área de aporte al tramo Yacyretá-Corrientes no se prevén lluvias significativas.Según indicó un informe del INA en las últimas horas, el sensor instalado en Puerto Iguazú por la Red Hidrológica Nacional informa en tiempo real la variación de nivel, registrando las oscilaciones intradiarias. Durante la última semana se registraron oscilaciones con tendencia media descendente, y valores próximos a aguas bajas, si bien el día de ayer se observó un leve aumento, en principio debido al derrame proveniente por la operación de los embalses situados aguas arriba.Las precipitaciones sucedidas durante la última semana sobre el área de aportes a la confluencia de los ríos Paraná-Iguazú, el caudal erogado desde Itaipú -en descenso- y el derrame del Iguazú, dieron lugar a un acotado descenso durante toda la semana, con valores muy inferiores a los normales para la época.La tendencia dominante durante las próximas semanas se encuentra sujeta fuertemente a los eventos precipitantes sobre la región de respuesta más rápida, por lo que se mantendrá oscilante en leve descenso.El primero que se plantea es envolvente “de máxima”, considerando las principales bajantes históricas registradas durante el período estival.Niveles superiores indicarían una recuperación de los niveles del río superior a aquellas ya observadas durante los períodos de bajante.El segundo representa una situación intermedia con niveles en este orden de magnitud indicarían una recuperación intermedia, promedio, en relación a las principales bajantes históricas registradas durante el período estival.En tanto que, el tercero es el envolvente “de mínima”, considerando las principales bajantes históricas registradas durante el período estival. Niveles inferiores indicarían una recuperación de los niveles del río inferior a aquellas ya observadas durante los períodos de bajante. Fuente: (El Diario)