San Cayetano: la historia de la imagen "milagrosísima y más venerada" en Paraná

La imagen más venerada

La festividad católica de San Cayetano se celebra con la procesión por el barrio y se espera una presencia multitudinaria de fieles frente a la parroquia. Esta tarde,En 2022 la festividad se celebra bajo el lema “Con San Cayetano, en familia, pan y trabajo”. “San Cayetano está esperándonos. Está siempre esa promesa del pan y del trabajo. Confiamos en él, nos espera fundamentalmente con su caridad”, señaló el sacerdote Silvio Fariña, desde la iglesia ubicada en el corazón del barrio San Roque de Paraná.En el año 2020, en medio de la pandemia que afectó la vida en el mundo, se dio la primera vez en más de cuatro décadas que San Cayetano no salió de la parroquia en su día para la procesión por las calles del barrio en Paraná y la misa central frente a la parroquia.Sobre la historia de la imagen que es tan venerada en la capital entrerriana, una de las colaboradoras de la parroquia, relató: "Según cuenta la gente que la compró, la habían encargado unos judíos y, cuando la fueron a ver no la quisieron, porque no era del tamaño que ellos esperaban”, recordó.“Con el padre Castellaro, en aquel entonces, y la comunidad, habíamos juntado lo que se podía. Y bueno, para no perder la imagen, nos dieron esta, que es la que veneramos y es milagrosísima", enfatizó emocionada. Elonce.com