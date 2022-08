Realizaron premiación de la reversión de la canción paranaense

Al concurso se presentaron diez personas, detalló ala subsecretaria de Cultura, Carina Netto. “Estamos felices porque mucha gente quiso reversionarla, presentar la de otra forma, cantar su impronta. Estamos felices porque esto es refundar la canción”.Emiliano, el ganador del concurso, confió a: “Desde hace poco más de un año vivo en Santa Fe, esto me hizo releer la letra, rumearla bien. Interioricé mucho el valor de Paraná y algunas características, sus bellezas. Me sentí muy enriquecido por la experiencia”.Mavi Díaz, la directora de Radio Nacional Folclórica, quien fue jurado de este concurso destacó la “calidad de los artistas” y puso relevancia en que “un joven, que pudo recorrer esta canción, revivirla, darle forma con todo ese sentimiento que se plasma de cada uno de los paisajes que describe en su arreglo y en so forma de interpretarlo, que sea alguien que está comenzando su carrera, es una gran oportunidad. Es importante estimular esa creatividad, para abrir más puertas, para que los jóvenes intérpretes encuentren inspiración, no solo en esta canción, sino en sus carreras”., también jurado, aseveró que “es un honor que se le haga este homenaje a mi abuelo, porque además de ser un gran compositor fue un trabajador de la música. Él nos enseñó que la música, además del espectáculo, las estrellas, la fama y la fortuna es un trabajo de todos los días y se hace como lo hizo él, trabajando décadas como maestro de escuelas, profesor de piano, ya demás teniendo estas intervenciones como la participación en la canción de Paraná”.Destacó el trabajo que realizó el ganador de este concurso, porque “está siempre dentro del género litoraleño, pero con arreglos que la llevan a distintos lugares, incluso a la música clásica. Es un trabajo excepcional”.“Lo que hizo Emiliano, con su reversión, fue ‘deambular por el río’, tuvo como una impronta desdele bajo, desde el piano y su forma de cantar hizo una conducción de esa canción como si fuera arriba de una canoa. Está bueno que alguien de 22 años tenga ya la lectura de la música que hizo él, de nuestro Paraná, Entre Ríos, del Litoral en sí. Emiliano tocó todos los instrumentos, un dato que no es menor”, aseveró “Juampi” Francisconi, baterista, percusionista y compositor entrerriano, que fue otro de los jurados de este concurso.La canción formará parte de un disco que, según anticipan, se podrá disfrutar próximamente.