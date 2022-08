La búsqueda de Juan José Páez no se detiene y desde Puerto Sánchez insisten con el pedido de ayuda para tratar de localizarlo. Este jueves se cumplen 21 días de la desaparición del joven pescador, por ese motivo familiares y amigos, realizaron una marcha para pedir por su pronta aparición.Este jueves, cerca de las 19 horas, cientos de personas partieron desde el polideportivo “El Morro” hasta la costa de Puerto Sánchez. En silencio y con antorchas quisieron “representar que estamos esperando su regreso, simbolizando a la luz que nunca se apaga, la luz que consume la oscuridad de nuestra tristeza, y la luz que sane y alivie nuestras heridas”, expresaron familiares.Mariana Ríos, tía de Juanjo dijo a Elonce que “el dolor es terrible y como comunidad nunca había pasado por algo como esto. Tantos días de espera, de búsqueda, de rezar por su aparición y de no tener una respuesta, llegar todos los días las manos vacías, es horrible”.“Mucha gente se acercó a la marcha, con mucho respeto y en silencio, acompañando con sus plegarias. Estamos muy agradecidos con todo el cariño que recibimos, porque es una forma de abrazarnos y de hacernos sentir que no estamos solos. Esta lucha la sostenemos entre todos”, dijo.Seguidamente agregó: “hay muchos chicos, amigos y familiares de Juanjo que no se van, que se quedan contemplando el río esperando que él vuelva a casa”.