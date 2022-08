Transportistas escolares exigen extender el plazo del vencimiento de vehículos

Los transportistas escolares de Paraná están preocupados respecto al próximo vencimiento de los vehículos que usan para prestar el servicio. De acuerdo a la ordenanza municipal, tienen un periodo de utilidad de 15 años y luego deben ser reemplazados.“Solicitamos cinco años más. Por ordenanza tenemos 15 años y necesitamos una prórroga por el aumento del mantenimiento y porque por la pandemia estuvimos un año sin trabajar y otro a medias”, expresó aSilvina Guerreño, presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares.“Necesitamos tener una extensión para que los compañeros a los que les vence en diciembre puedan seguir trabajando. Hoy en día la situación es muy complicada porque no hay repuestos, la renovación de las unidades cada vez es más compleja y pagar cuotas de un nuevo vehículo es imposible”, dijo.Según comentó: “hay colegas que están pagando un vehículo cero kilómetros y cuando se cayó la cautelar pasaron de pagar $37.000 a $130.000. Estamos inmerso en un problema y no tenemos soluciones. Necesitamos el apoyo de las autoridades, ya hemos tenido varias reuniones, pero seguimos sin respuesta”.Punto aparte, comentó que con la situación económica del país se les complica tener en condiciones los vehículos: “tenemos colegas que tienen las camionetas desarmadas porque no se consiguen los repuestos. Todos especulan y nosotros tenemos que seguir brindando un servicio de calidad”.Sobre la demanda de clientes, señaló que “seguimos teniendo clientes y tratamos de cuidar las tarifas. El último aumento fue en junio y estamos previendo para no recargar hasta fin de año, pero si las cosas siguen así, vamos a tener que retocar los precios”.Al finalizar, remarcó la necesidad de la prorroga “porque si no nuestro servicio va a ir desapareciendo a medida que los vehículos vayan caducando. Las autoridades tienen que entender que es una situación que atraviesa todo el país”.