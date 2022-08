Un auto se incrustó en la “plancha” de un camión grúa en Paraná: fotos

Un impresionante accidente ocurrió este mediodía, en la intersección de calles Churruarín y Gobernador Crespo de la capital entrerriana. Un automóvil Ford Escort, en el que se trasladaban dos mujeres, chocó desde atrás a un camión grúa que esperaba la luz verde del semáforo, confirmó Elonce.Producto del impresionante impacto, el Ford se incrustó, en su lateral derecho, en la esquina izquierda de la “plancha” de la grúa remolcadora. Como consecuencia del golpe, se cortó el parante delantero derecho del auto y una esquina del hierro de la grúa, ingresó al vehículo.Según pudo confirmar. Afortunadamente, la joven acompañante, no viajaba en el asiento delantero derecho y lo hacían en el asiento trasero del auto, por lo que, milagrosamente, no sufrió heridas.La conductora del vehículo en tanto, no sufrió lesiones,Testigos mencionaron que el auto, “directamente no frenó, se incrustó como venía en el camión”, afirmó un vecino que regresaba de la verdulería de la zona.