Adolescentes recorren la Feria de Carreras: "Nos ayuda a decidir qué estudiar"

La décima edición del "Becario te Muestra", la feria de carreras y oficios del Instituto Becario, que aglutina todas las propuestas académicas presentes en Entre Ríos, se realiza desde el miércoles en el Centro provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.Este jueves en horas del mediodía Elonce recorrió la feria y dialogó con estudiantes del último año de escuelas secundarias de la provincia."Los estudiantes vinieron con muchas expectativas, la oferta académica es muy variada y están conociendo cada propuesta en detalle", dijo una profesora de una escuela de Diamante.Una de las jóvenes contó que aún no tiene definido que carrera estudiar, "estamos recorriendo los stands y analizamos las opciones", aseguró ante Elonce.En tanto, otra adolescente contó que le gustaría algo relacionado con Biología, "es una rama que me interesa y mucho", dijo. Además destacó que la realización de la feria "ayuda mucho a decidir que estudiar"."Vine con la idea de estudiar peluquería, pero vi una carrera que me llamó mucho la atención que se relaciona con la electricidad", mencionó un joven oriundo de de Viale."Estoy viendo que puedo hacer de mi vida más adelante y acá las opciones son muchas", cerró un adolecente.