El motivo por el que un panadero con 20 años de oficio optó por “trabajar solo”

Cada 4 de agosto se conmemora el Día Nacional del Panadero como recuerdo del 18 de julio de 1887, fecha en la que se fundó en Buenos Aires la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que significó el primer sindicato de esa profesión en la Argentina.La fecha quedó establecida por el Congreso Nacional en 1957 y tiene como objetivo destacar la importancia de estos trabajadores que se encargan a diario de hacer el pan y otros alimentos que llegan a los hogares de todo el país.consultó a un panadero de barrio Artigas, con 20 años en el rubro, y quien desde hace siete años tiene su local propio en la esquina de calles Banda Oriental y Liga de los Pueblos Libres.“Mi jornada laboral comienza a las 21 del día anterior, hasta la 1 de la mañana; luego me recuesto un rato y a las 4 me levanto para arrancar a cocinar para tener para los clientes que ingresan a comprar a las 6.30. Y así sigue mi rutina hasta las 11 o 12, a veces hasta las 13, y después para comer y descansar porque hay descansar el cuerpo, sino es imposible”, contó Raúl Gómez de Panadería Wally, donde uno de los principales atractivos es la galleta: “es el fuerte de la panadería, porque es uno de los productos que más salida tiene, más allá que se va mejorando el sabor de los otros productos”.Consultado a Gómez sobre el mito que circunda en torno a los panaderos, entre los que era una costumbre tradicional el no revelar el secreto de las recetas para las elaboraciones, éste contó que adoptó una nueva modalidad. “A los que llegan sin saber nada, en 10 o 15 días les enseñamos lo qué es la panadería, cómo se trabaja, cuáles son los cuidados que hay que tener, y les damos una receta para que se vayan manejando, después está en ellos”, explicó y agregó: “Porque no es solo la receta, hay que darse maña y conocer el gusto de los clientes, son muchas cosas y todos los días hay algo nuevo para aprender”.“Antes necesitabas hasta tres o cuatro empleados, pero hoy día, con las máquinas que tengo, trabajo solo y contrato a un confitero que viene uno o dos días en la semana; es el confitero golondrina al que no le gustar en un lugar fijo y además, porque es una tarea muy engorrosa”, detalló Gómez.Punto aparte, el panadero reveló uno de los inconvenientes que tiene para conseguir personal: “Busco gente para que me ayude y que aprenda el oficio, pero trabajan dos días y con lo que ganan en esos días, desaparecen y no vienen más: los viernes ya no vienen y el lunes no aparecen... y el panadero viejo tiene sus mañas”.“El pibe que tiene un plan, si lo tengo que blanquear, no le gusta y se va porque no quiere; así que opté por trabajar solo y a veces no llego a cumplir con todo, pero le pido disculpas a mis clientes y trato de seguir adelante”, explicó.