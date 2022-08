Un nuevo Encuentro de Arte Joven se realiza este fin de semana

Los encuentros tienen por protagonistas a la música emergente, groove, soul, rock, trap, cumbia, electrónica, DJ, rap, trap, freestyle, rock, entre otras. Se realizan en el Skatepark, detrás de la Plaza de las Naciones, y cuentan también con un sector gastronómico.En esta nueva fecha los artistas en vivo, seleccionados por convocatoria, serán VIC3N & THE MAFIA GROOVE, Tomás Maldonado, Branco e Preto, Soul & Mate y Grupo GFM.VIC3N & THE MAFIA GROOVELa propuesta es en base a composiciones de propia autoría, hechas para un álbum en proceso de grabación. El estilo es urbano con fuertes influencias soul. Género: Pop y RockTOMÁS MALDONADOActualmente es estudiante en el Instituto superior de música de la UNL en la carrera de Sonorización Y Grabación. Trabaja como productor musical independiente y DJ.GRUPO GFMEs una banda que viene trabajando hace más de 10 años. Ha recorrido varios estilos y géneros. Últimamente optan por hacer acústicos clásicos.BRANCO E PETROSon un dúo integrado por músicos de la ciudad de Paraná que se dedica a la interpretación de géneros variados en diferentes idiomas. Realizan principalmente versiones acústicas de las canciones.SOUL AND MATEEs una banda oriunda de la ciudad de Paraná, que explora dentro de la diversidad de género y estilos. Tienen como punto de partida la ambigüedad de sonidos musicales en la que los músicos que la integran se desenvuelven, desde bossa nova, boleros o canciones pop, hasta standars de jazz, neo soul y r&b.En el encuentro anterior, las bandas que se presentaron fueron Veiniticuatrosiete, Aunque no Perfectamente, Akyles y los Mirmidones y Último Trago. Bajo el sol del invierno y en un ambiente cálido hicieron disfrutar al público de sus propuestas musicales.Durante el encuentro, las áreas de Deporte Social y Juventudes brindaron un espacio de juegos cooperativos para las infancias y también hubo stands de comidas elaboradas en el lugar.