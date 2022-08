Video: Paraná les dio la bienvenida a los campeones del Panamericano de Sóftbol Sub 23

La Selección Argentina Sub 23 de Sóftbol se consagró campeona Panamericana de la especialidad al vencer a México en un certamen que tuvo lugar en la ciudad de Puerto Ordaz, Venezuela. El equipo nacional se impuso con diferencia por 12 corridas a 3 y de esta manera se adueñó de la competencia desarrollada durante la semana en Venezuela.Al llegar a la capital entrerriana, el equipo conducido por el técnico paranaense Kevin Bolzán, fue recibido en las inmediaciones del túnel subfluvial. Allí los esperaban familiares, amigos y adeptos del deporte que ya tiene por costumbre festejar en la ciudad. Luego los campeones se subieron al Bus Turístico y dio inicio una emocionante caravana que tuvo como destino final el Monumento a Urquiza.En diálogo con, el jugador Tomás Machuca afirmó que “es una locura un sueño cumplido. Es una felicidad inmensa, tanto para mí como para todos los chicos que no pudieron estar hoy, pero les comparto la felicidad de todos, es una alegría enorme. Se laburó para esto y la manera en que se lo hizo quedamos todos super contentos”.Sobre el recibimiento, expresó que “nuestros familiares y toda la gente que nos acompaña ha sufrido lo mismo que nosotros, en cada entrenamiento, en cada viaje, fue todo a pulmón, no tuvimos nada regalado y se notan las emociones de llanto y alegría, es un triunfo de todos y para todos”.Por su parte, Gustavo Bértoli, integrante del cuerpo técnico, dijo que el plantel “se había preparado para esto, sabíamos que teníamos una espalda grande al ser campeones mundiales y las miradas iban a estar en los chicos. Mejor imposible, se nos fue dando todo”.Paso seguido, destacó “la calidez humana de estos pibes, fue algo muy grande y no hay que perderlo”.El equipo viene entrenando desde hace 3 años y se pulieron las diferencias que había. Con la mente puesta ahora en el mundial, en un tiempo retoman los entrenamientos “y no paramos más”, afirmaron los jóvenes jugadores.Ahora a pensar el Campeonato Mundial de la categoría que tendrá como sede la ciudad de Paraná, en el mes de noviembre.