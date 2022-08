Por falta de agua, en escuela de Paraná dictan solo dos módulos de clase

Hace al menos una semana que en la Escuela Secundaria Nº 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós no tiene agua. Según indicó la rectora, Belén Ramos, a Elonce “desde que volvimos del receso no tenemos agua”.En este sentido, explicó que “el ferrocarril, con el que compartimos instalaciones, realizó un arreglo de unos caños y nos quedamos sin suministro; el agua no sube a los tanques no hay presión suficiente, solo sale un chorrito en una canilla y con eso tratamos de garantizar las condiciones mínimas de higiene para los 300 estudiantes”.“Debido a esta situación los estudiantes tienen solo dos módulos de clases, cuando van al baño las ordenanzas tienen que limpiarlos arrojando baldes con agua porque no pueden tirar la cadena, es muy complejo y no queremos naturalizar esta situación”.“Es una situación que no se soporta más, el agua es un derecho básico para todos”, expresó una estudiante, Lucía, al resaltar que realizaron diversas notas a las autoridades para que se solucione el problema y no tuvieron respuesta.“Al tener solo dos módulos de clases nos estamos atrasando mucho con los contenidos y exigimos soluciones”, dijo otro estudiante.