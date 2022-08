El Paraná Rowing Club hizo su asamblea y dio detalles de sus proyectos en marcha

El viernes pasado, y tras dos años de imposibilidad de reunirse, los socios del Paraná Rowing Club, celebraron asamblea anual ordinaria y extraordinaria para aceptar la donación del nuevo predio de Yarará. Un proyecto que ya lleva 25 años y entusiasma a la masa societaria por las posibilidades de expansión y crecimiento institucional.Este viernes 29 de julio, el Paraná Rowing Club -ante más de 100 socios que se dieron cita en las instalaciones de su sede principal en la Costanera paranaense- se puso al día con las obligaciones formales al realizar sendas asambleas ordinarias anuales que no se pudieron cumplimentar oportunamente, y la asamblea extraordinaria para aceptar la donación con cargo de más de 25.500 metros cuadrados para la realización del Anexo Yarará, que tendrá, en una primera etapa, nuevas piscinas, espacios recreativos, vestuarios y lugares para el solaz.La asamblea fue convocada a las 19 y contó con la presencia de las autoridades de la comisión directiva, y especialmente, del auditor contable.Como siempre en las últimas asambleas, el prestigioso profesional Cr. Eduardo Muani detalló los pormenores de balances 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022/ que no pudieron desarrollarse oportunamente debido a la pandemia de Covid 19 y describió los cambios que se produjeron en la presentación ya que las autoridades nacionales permitieron finalmente “ajuste por inflación” de los mismos, lo que modifica las formas técnicas de elaborarlos, indicaron desde la institución en un comunicado enviado a este medio.Luego de la presentación de los tres balances, los que fueron superavitarios en todos los casos marcando la tendencia de una administración ordenada y con fuerte inversión en obras en todas las sedes del PRC, los socios –con presencia de todas las disciplinas deportivas- aprobaron los ejercicios contables y expresaron su beneplácito por la situación financiera en la que se encuentra la entidad.Las asambleas, que se realizaron consecutivamente, culminaron con la aprobación de la nueva lista, ya que en el orden del día se prescribía la renovación parcial de las autoridades de comisión directiva, cuyas modificaciones fueron también aprobadas por unanimidad por los presentes.Seguidamente, y tras describir en forma genérica el proyecto del Nuevo Anexo Yarará –la presentación oficial se realizó el 24 de abril pasado- la asamblea extraordinaria puso a consideración de los socios la posibilidad de aceptar una donación de cuatro socios de un lote de 25.500 metros cuadrados en el predio La Yarará.Allí ya se trabaja en la construcción de piscinas y otras instalaciones que incrementarán el patrimonio del club, el capital social de la entidad y ampliará una sede en el ejido de la ciudad brindando nuevas opciones a los socios y contendrá a muchos nuevos de la zona este de la ciudad.En este sentido el presidente, Claudio Tórtul, se mostró exultante al describir los avances del Paraná Rowing Club en los últimos 25 años, con un gran grupo de dirigentes en la comisión directiva y en las subcomisiones, y resaltó el sentido de familia que reina en la entidad y que, en definitiva, no sólo permitió el crecimiento, sino que es allí, donde anida las perspectivas a futuro.“Estamos muy felices de ver cómo avanza el Rowing a pesar de las dificultades que vive el país. Con todo decidimos avanzar en el Nuevo Anexo Yarará con el apoyo de muchos socios y manteniendo el espíritu de complementación que se vive a diario en la entidad con las subcomisiones, donde puede haber diferencias, pero tenemos en claro que todos tiramos para el mismo lado. Hoy tenemos 8.600 socios y esperamos incrementar el número de esta gran familia cuando tengamos el nuevo anexo e incrementemos la oferta institucional, especialmente la para zona este de la ciudad. Gracias por el esfuerzo, el compromiso y la vitalidad que aporta cada uno de los socios en el objetivo de seguir creciendo e integrándonos a la ciudad”, expresó Tórtul en uno de los pasajes de su alocución.La nueva comisión directiva del Paraná Rowing Club quedó establecida del siguiente modo: Presidente Claudio Tórtul; Vicepresidente 1º Germán Coronel; Vicepresidente 2º Lidia Godoy; Secretario Daniel Álvarez Daneri; Prosecretario Viviana Aguilar; Tesorero Facundo Valvo; Protesorero Jorgelina Villa; Capitán Miguel Bonetti; SubCapitán Domingo Betti; Comodoro Mirko Otalora; Vicecomodoro Alejandro Massoni; Vocal Titular 1º Adolfo Cislagui; Vocal Titular 2º Jaime Barba; Vocal Titular 3º María del Pilar Villa; Vocal Suplente 1º Gabriel Bourdin; Vocal Suplente 2º Daniel Carbonell ; Vocal Suplente 3º Facundo Álvarez Daneri; Comisión Fiscalizadora Titular Ignacio Aranguren; Titular Mario Domínguez; Suplente Alejandro Cis.