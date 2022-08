UTA nacional ratificó paro nocturno de colectivos: definen qué pasará en Paraná

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará hoy un paro a partir de las 22 y hasta las 6 del miércoles en todos los servicios de transporte de colectivos de corta y media distancia en reclamo de la reapertura de las paritarias, informó la organización gremial e nivel nacional.



Desde UTA Paraná habían indicado la semana pasada, cuando se anunció la medida, que la huelga no afectaría el servicio en la ciudad, aunque hoy fuentes gremiales no descartaban sumarse a la misma. Se informó a Elonce que referentes del gremio estaban viajando a Buenos Aires, desde donde surgirían las novedades en el transcurso de esta jornada para confirmar si finalmente los colectivos circularán o no con normalidad durante la noche en la capital entrerriana.



Ratificación nacional

La medida de fuerza fue ratificada este lunes en horas de la noche por la organización gremial a través de un comunicado que lleva la firma del secretario general del sindicato, Roberto Fernández.



"Dejamos en claro que hemos pedido que se adelanten las negociaciones paritarias y que estamos reclamando un incremento salarial urgente, ante empresarios que de manera insólita reconocen que aquello que solicitamos es justo, pero aun así manifiestan no poder dar las respuestas que corresponden", cuestionó la UTA.



El secretario de prensa del sindicato, Mario Caligari, confirmó también el llamado al paro y detalló que la paralización de los servicios afectará entre las 22 el martes y las 6 del miércoles a "todos los servicios de corta y media distancia en el ámbito de Capital Federal, de lo que es CABA, del primer y segundo cordón de la Provincia de Buenos Aires, y de todo el país".



"Esto es consecuencia de haber fracasado en el pedido que se le ha hecho a las cámaras empresarias de reapertura de paritarias y un bono que es necesario para recomponer los salarios", manifestó el vocero sindical.



Por otro lado, desde la UTA informaron que las cámaras empresariales del transporte de pasajeros rechazaron la demanda del gremio con el argumento de que los trabajadores "no tienen medios suficientes" para afrontarlo, aunque sí reconocieron "la necesidad que tenemos los trabajadores".