Inspector de tránsito agredido: “le pido a la gente que tenga paciencia”

Inspector de tránsito de Paraná fue agredido por mujer que viajaba en colectivo

Un inspector de tránsito, dependiente de la Municipalidad de Paraná, fue agredido este mediodía, frente a una escuela de calle Santa Fe, en la capital entrerriana. El trabajador cumplía con su tarea de ordenar el tránsito en la zona de ingreso al colegio, priorizando el tránsito peatonal y el ascenso de los niños a los transportes escolares, cuando una mujer lo agredido por “demoras en el tránsito”.Durante la tarde de este lunes, el inspector se acercó a la Comisaria Primera para realizar la exposición del hecho. Luego de eso, dialogó cony contó cómo sucedieron los hechos.“Todo sucedió cuando una mujer se bajó del colectivo y se comenzó a agredir porque estaba demorado el tránsito. Yo le explique la situación y que se corriera del medio de la calle porque estábamos haciendo la prevención de los transportistas de la escuela”, expresó a Elonce Facundo Vergara, el inspector de tránsito agredido.Según comentó, la mujer comenzó a agredirlo verbalmente, pero cuando la quiso apartar de la calle “me pegó con su bastón, primero en la columna y luego en las piernas, dejándome un dolor muy fuerte. Cuando me caí en la calle, me quería seguir pegando y gracias a los padres de los alumnos, me socorrieron y no pasó a mayores”. Se trataría de una señora de 80 años.El trabajador municipal comentó que a esa hora “es un caos el tránsito y más en las escuelas. La mujer estaba enojada porque la garita del colectivo estaba llena de autos y no podía descender del transporte público”.El inspector de tránsito se acercó hasta la comisaria primera y realizó una exposición “para dejar escrito lo que sucedió, no quise hacer la denuncia. No fui al médico porque no era un golpe para ir hasta el hospital, son golpes superficiales”, señaló.Al finalizar comentó que “le pido a la gente que tenga paciencia. Es la primera vez que me pasó, pero tengo compañeros a los que si le han sucedido estas cosas”.