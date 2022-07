La alegría de los hinchas de Patronato tras la goleada a Boca: los testimonios

Video: Fiesta en el Grella: hinchas de Patronato festejaron histórico triunfo con Boca

Histórico triunfo de Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Este domingo, el rojinegro enfrentó y goleó a Boca por 3 a cero.Las tribunas del estadio estuvieron repletas de hinchas quienes alentaron sin parar los 90 minutos del partido mientras que el equipo cada vez se hacía más grande y dominaba la pelota y el juego., registró el evento deportivo y dialogó con los hinchas del rojinegro a la salida del estadio. Los fanáticos manifestaron toda su alegría con aplausos, cantos y gritos de felicidad.Entre los testimonios varias personas coincidieron que el mejor gol fue el de segundo, de Alexander Sosa a los 39´ para marcar la diferencia. Pero además, recordaron el partido contra Barracas.“Patronato a Boca le pagó un baile espectacular. Es algo histórico y vamos a tener que festejar”, expresó a Elonce un hincha.Un grupo de amigas, se mostraron muy felices por el partido. “El tanto de Sosa fue espectacular. Cantamos todo el partido y ligo hasta Tapia”, dijeron divertidas.Grandes y chicos, sin distinción de géneros, vistieron los colores que representan al equipo.“Se hizo justicia con lo que pasó la semana pasada. Demostramos, sinceramente, que somos un gran equipo, humilde que no necesitamos nada de nadie y estamos para pelear hasta la última fecha”, agregó otro hincha.Un fanático del Rojinegro, muy emocionado dijo con lágrimas “es el club del barrio y estoy muy feliz”. Un joven con síndrome de Down mencionó que “a Patronato lo llevo en el corazón”.“Fue un hermoso partido, lo disfruté un momento. Aguante el Negro”, señaló una mujer que asistió al partido junto a sus amigas.“Patronato no es de Paraná, es de Entre Ríos. Los porteños nos hirieron en lo más profundo. Tapia, te demostramos con fútbol lo que pasó el domingo pasado”, sentenció otro hincha. “Patronato le puede ganar a cualquiera”. E