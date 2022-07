Patronato - Boca: miles de hinchas vivieron con emoción la previa al encuentro

Video: Los testimonios de los hinchas de Patronato en la previa del partido

Patronato enfrenta a Boca este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 11 de la Liga Profesional. En horas de la tarde las tribunas del estadio estaban repletas de hinchas quienes aguardaban expectantes el inicio del partido.“Somos locales y estamos acompañando siempre”, dijo un hincha a Elonce.Las inmediaciones de la cancha se tiñeron de rojo y negro debido a la inmensa masa de hinchas que se aceró desde las 14:00 horas al estadio para poder alentar a su equipo.estuvo desde las primeras horas y dialogó con los fanáticos que estaban muy entusiasmados por el partido.Llegadas las 16 la fila de hinchas que quería ingresar al estadio era larguísima familias, grupos de amigos, abuelos con sus hijos y nietos le pusieron todo el color, la alegría y el folclore a este domingo de fútbol.“Estamos felices de poder ver a Patronato después de todo lo que pasó, somos un club grande, aunque muchos piensen otra cosa”, indicó un hincha a“La felicidad es tan grande que hacer fila es lo de menos, vivir esta fiesta con los amigos y la familia es lo mejor”, mencionó una mujer al resaltar que “se transmite alegría y buena energía”.Entre los hinchas del Rojinegro, estaba el padre del jugador Juan Barinaga, Sergio Barrios, quien ante Elonce valoró que “es una alegría que mi hijo juegue de titular, sobre todo luego de lo ocurrido en el partido con Barracas”, explicó y sumó que “jugar con la cancha llena y contra Boca es hermoso, es un premio a todo su esfuerzo”.Además, destacó que tras el incidente en Barracas “Juan vino muy asustado, es un chico muy bajo perfil, pero ahora se enfocó mucho con este partido”.Asimismo, sostuvo “tenemos los dos goles atragantados”.Se recordará que desde la Departamental policial de Paraná, a través de Elonce, recomendaron a los asistentes al partido "acudir temprano" al estadio y aclararon que es un operativo completo e importante porque demanda muchos funcionarios.Alrededor de las 15:50 horas, sobre calle Churruarin, mientras los hinchas realizaban la fila para ingresar al estadio, los funcionarios policiales se llevaron a dos hombres mayores de edad y un niño que fueron con remeras y Boca.Raúl Menescardi, jefe de la Departamental de Policía de Paraná contó que hay cerca de 400 uniformados afectados al operativo. “Estamos trabajando para que la gente pueda ingresar de forma ágil, rápida y fluida, y que no se registren ninguna eventualidad”.Los operativos se extendieron a los ingresos de la ciudad para realizar tareas preventivas.“Hay que estar tranquilos, es un espectáculo. Sabemos que hay hinchas de Boca que están hoy, pero esto es el fútbol y tenemos que disfrutarlo”, dijo un hombre, minutos antes de ingresar a la cancha.Dos amigas, contaron que “siempre le hacemos el aguante a Patronato. Esperamos tenemos un buen resultado esta tarde para seguir manteniéndonos en primera. Pero tenemos que disfrutar, es un lindo día”.Un señor de 80 años, dijo que “vamos a saltar, cantar y alentar como siempre”. “Vinimos a alentar, como cada partido”, agregó otra mujer.“Esperamos que se le dé a Patronato por todas las injusticias que está pasando. Hoy hay que ganar como sea”, manifestó otro hincha.Un hombre, hizo 650 kilómetros para ver a Patronato. “Soy hincha del rojinegro y me vine de San Justo, Buenos Aires. Gracias a un amigo que es de Paraná me hice fanático de Patrón. Vi el ascenso completo y no pude parar de seguirlo”.Según anticipó, el equipo de Paraná gana 2 a 1. “Los goles lo hace Herrera y Guasone”.Dos mujeres llegaron desde Federal para alentar a Patronato. “Venimos cada vez que podemos. Es una ilusión cada vez que entramos a la cancha”.Otros fanáticos del “negro” vinieron desde Córdoba. “Somos de Paraná, pero vivimos en Arroyito. Estamos siempre junto al equipo y lo seguimos a todos lados”.Minutos antes de que comience el partido, desde la tribuna realizaron una suelta de globos rojos y negros para alentar al equipo. Fueron unos 70.000 globos que los hinchas dejaron volar.