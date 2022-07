Pasión azul y oro: gran cantidad de hinchas recibió al plantel de Boca en Paraná

Una gran cantidad de simpatizantes de Boca Junior recibió este sábado al plantel del Xeneize, que arribó a Paraná para su encuentro con Patronato, previsto para este domingo, desde las 18, por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los jugadores llegaron al hotel minutos después de las 15, donde una multitud azul y oro los aguardaba para saludarlos, sacarles fotos y por qué no, obtener un autógrafo de sus ídolos, registró en vivoEs que la llegada de Boca Juniors al interior del país revoluciona a los hinchas y Paraná no fue la excepción. Al Hotel Mayorazgo, lugar en que se van a hospedar los jugadores, se agolpó una gran cantidad de fanáticos que esperaba poder conocer “de cerca” a sus ídolos.Algunos jugadores de Boca se fotografiaron con sus fanáticos en Paraná, los pocos que pudieron ingresar al hotel para capturar el momento con sus ídolos; así fue como las selfies y la firma de autógrafos fueron parte del fugaz contacto que mantuvieron los futbolistas con sus seguidores.

Pasión azul y oro: las imágenes

En la oportunidad, rescató algunos de los testimonios de los fanáticos. “Será un lindo partido y estará complicado porque Patronato se hace fuerte acá”, opinó uno de los hinchas al caracterizar como “un robo” a la situación por la que El Santo viene de caer 2 a 1 contra Barracas Central, en la cancha de All Boys, en un partido que dejó varias suspensiones para el equipo de Paraná por los conflictos desatados tras la disconformidad con el arbitraje de Jorge Baliño.“Alcancé a darle la mano a alguno de los jugadores y ya con eso estoy feliz. Es hermoso e impagable porque no son cosas que pasan todos los días”, comentó otro de los hinchas y se animó a aventurar un resultado para el encuentro de este domingo: “Ganará Boca 1 a 0 con gol de Vázquez”.“Casi morí”, aseguró una joven oriunda de Hernandarias que, según contó, estudió junto a Luis Vázquez en la capital entrerriana.Boca viene de ganar por 3 a 1 ante Estudiantes, con goles de Guillermo "Pol" Fernández, Marcos Rojo y Sebastián Villa, en La Bombonera, y buscará volver a sumar tres puntos en la Liga Profesional.En relación al equipo que jugará este domingo ante Patronato, Hugo Ibarra ya tiene todo definido. Sin Darío Benedetto entre los convocados como consecuencia del esguince de tobillo que lo tiene a maltraer, el DT seguirá apostando por Luis Vázquez.De esta manera, el once de Boca para chocar frente al Patrón, por la undécima jornada de la Liga Profesional, será el mismo que pisó fuerte frente a Estudiantes de no sufrir ningún imponderable de último momento.Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.