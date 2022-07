Realizaron bicicleteada en apoyo a Santiago, el ciclista atropellado en Paraná

Realizaron este sábado en Paraná una bicicleteada en Paraná en apoyo a Santiago Panozzo. El ciclista de 19 años, que resultó gravemente herido en un choque el pasado 19 de julio en Mihura y Newbery de la capital entrerriana, continúa en la terapia intensiva del hospital San Martín luchando por su vida.Andrea, su hermana dijo aquecon los organizadores en este momento tan difícil”.La joven resaltó que “ayer hubo un. Le encontraron una bacteria y está siendo medicado”, expresó. Ayer ya movía sus manos y sus piernas. Bostezaba. Continuaba sedado, pero, si Dios quiere y sigue todo bien, el lunes lo despiertan.Sol, una de las representantes de los grupos de ciclistas manifestó que “nos movilizó lo que le pasó a Santiago, pero también, que no solamente hace deporte, sino que también se traslada al trabajo o va al gimnasio y no es tomada en cuenta por los automovilistas”.Además, remarcó que “los ciclistas debemos tener nuestras medidas de seguridad, como el casco y la bicicleta en condiciones. En grupo somos un poco más y estamos contentos de que Santiago esté mejorando.Finalmente, una señora resaltó que encuentran dificultades para circular porque “por ahí los ciclistas no respetan. Uno trata de ser lo más precavido, pero siempre hay gente imprudente. Le tocó a Santiago, pero otro día podemos ser nosotros o nuestros hijos”, reflexionó.