Vacunación contra el covid: “Aun hay gente que no tiene la primera dosis”

En la Plaza 1º Mayo de la capital entrerriana se realizó una nueva jornada libre de vacunación contra el coronavirus. La coordinadora de los agentes sanitarios, Olga Castañeda, dijo aque aplicaron tanto primeras y segundas dosis como los refuerzos.Manifestó que este tipo de operativos “dan muy buenos resultados. Los sábados la gente concurre porque es el día que no trabaja o tiene más tiempo”.Adelantó que la semana venidera estará en calle Los Jacarandáes y 1º de Mayo de Barrio San Agustín y “se está planificando otros operativos durante las tardes”.Acotó que “los centros de salud tienen para realizar todas las vacunaciones, por lo que las personas tienen que acercarse a los mismos”. Y señaló que siguen encontrando “gente que no tiene ni siquiera la primera dosis. Por ahí también los que les faltan los refuerzos”.“Es importante que se vacunen, las vacunas previenen y gracias a esto mucha gente no se está muriendo”, enfatizó Castañeda.Por último, consultada sobre los residuos patológicos de la vacunación, explicó que “están en un descartador que se cierra herméticamente y cuando terminamos de trabajar los llevamos al pascual Palma y luego se encarga el camión que recolecta este tipo de residuos”.