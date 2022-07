Búsqueda de Juanjo: piden embarcación con ecosonda para nuevo rastrillaje

Pasan las jornadas y no hay novedades sobre Juan José Páez, el joven domiciliado en Barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana, el cual fue visto por última vez hace 16 días en la zona de la costa santafesina cuando estaba pescando. Pese al tiempo transcurrido, sus familiares y vecinos siguen buscándolo intensamente. Lo único que se halló fue el remo de su canoa.La comunidad de Puerto Sánchez sigue movilizada y la referente de la comisión vecinal, Mariana Ríos comentó aquey recorrerán aguas abajo en cursos de agua en los que puede haber correntada, siempre teniendo en cuenta que seguimos sosteniendo la teoría de que un barco pudo haberlo arrastrado a él o, al menos, a la canoa”.Asimismo, remarcó que “para buscar en un sector del río, frente a la Costanera, donde los pescadores no han podido trabajar porque hay muchos raigones y espineles. El equipamiento permitiría ver un poco más claro el lecho del río y saber a dónde buscar bien con la idea de que puede estar enganchado en alguna parte”. Acotó que a esto lo usan pescadores deportivos o algunos yates.En tanto, informó que “compañeros de la escuela y el club de Juan harán otra vez un rastrillaje en zona de islas, abarcando un radio un poco más amplio. Esto será el domingo”.Por otra parte, Ríos indicó que “Prefectura ya no hace una búsqueda intensiva, porque ellos tienen un protocolo establecido en siete días. Luego hacen el patrullaje normal y con la alerta. Van viendo si tienen alguna novedad. La Policía nos acompaña con lanchas de abigeato y buzos”.“El fiscal dijo que todavía no tiene respuestas sobre el peritaje del celular ni del remo. Tampoco ha tenido respuestas respecto de las cámaras que apuntan al río, por lo que si había alguna imagen, no creo que a esta altura todavía esté registrada”, completó.