Evoluciona la salud del joven ciclista herido en choque: “La fe sigue intacta”

Paraná Habrá una bicicleteada en Paraná en apoyo a Santiago Panozzo

Santiago Panozzo, el ciclista de 19 años que fue gravemente herido en un choque, continúa en la terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana y atraviesa su décimo día de internación. Este viernes, familiares del joven en diálogo con el Elonce dieron detalles de la salud con “noticias esperanzadoras”.“Hoy estamos más tranquilos y confiados. Ayer (jueves) Santi había vuelto a tener fiebre y en la gravedad de su cuadro es complicado. Sin embargo, los médicos lograron encontrar la bacteria que estaba en su cuerpo y hoy lo están tratando con antibióticos”, contó a Elonce, Andrés Panozzo, padre del joven.“Santi está respondiendo. Con su mamá reacciona mejor, aprieta sus manos y mueve las piernas. Hoy nos vinimos contentos y llenos de esperanzas, que nunca las perdemos. La Fe sigue intacta y le queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan, nos apoyan y rezan por él, les pedimos que sigan orando así se recupera. Mucha gente que no conocemos nos mandan su cariño y eso nos llena de felicidad. Vecinos y conocidos nos acercan alimentos y nos da vergüenza. Esto nos superó, pero vemos que hay gente bueno por la cual hay que seguir adelante”, expresó.Seguidamente, el hombre dijo que “estamos esperando que Santi pase esta prueba, que nos pasó a todo como familia”.Por su parte, la madre de joven ciclista, agregó que “estamos muy agradecidos, con sentimientos encontrados. Verlo a Santi y pasar de no poder tocarlo a que me apreté la mano es algo milagroso”.La familia señaló que “no necesitamos nada, solamente que recen por nuestro hijo y por nosotros para que sigamos fuertes y podamos pasar este momento”.Al finalizar, Andrea, la hermana contó que mañana desde las 14 horas habrá una bicicleteada por Santiago. El punto de encuentro será Enrique Carbo y Avenida Ramírez.