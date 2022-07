Habrá una bicicleteada en Paraná en apoyo a Santiago Panozzo

En diálogo con, Yamil Schreiner, uno de los organizadores de la bicicleteada contó que “el accidente de Santiago Panozzo, fue el puntapié, pero ya se vienen dando bastantes y la visibilidad de la bicicleta es necesaria en la ciudad ya que no está preparada para el transporte de dos ruedas”. Indicó que los cuidados a la hora de circular tienen que darse tanto en los automovilistas como en los propios ciclistas.En este sentido, el joven hizo hincapié en la importancia del uso del casco: “A muchos no les gusta o lo sienten incómodo, pero es fundamental y reglamentario”, además de las luces acotó. “La bicicleta es bastante inestable y cualquier tipo de golpe puede provocar un accidente. Con la movida de mañana, vamos a buscar pertenecer al tránsito, no obstruirlo, sino formar parte. Mientas más seamos, más visible se hará el tema”.La convocatoria es para este sábado 30 de julio a la hora 14 en la Plaza Belgrano (Carbó y Avenida Ramírez), desde donde se partirá para hacer un recorrido por Avenida Ramírez y finalizar en la plaza de las Colectividades.“Se debe tener respeto por el tránsito, por los semáforos”, dijo Schreiner e invitó “a todos los ciclistas que se sientan como desprotegidos al andar dentro de la ciudad”; también invitan a otras personas a reconocer la bicicleta “como un medio de transporte saludable, sustentable porque tarde o temprano la ciudad se va a tener que adaptar a este medio de transporte”.