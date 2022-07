Un auto se incendió en calle Paraguay de Paraná en las primeras horas de la tarde y la conductora fue rescatada por un hombre que estaba cuidado autos en la vía pública. El hecho dejo como saldo daños materiales ya afortunándote no hubo personas lesionadas.El rodado que se incendió fue un automóvil VW Gol Trend, de color negro, en el que se trasladaba una mujer. Según indicó la conductora, Norma, aella venia circulando cuando de repente se le detuvo el vehículo y comenzó a salir humo por el capot.“Un muchacho que estaba en la vereda comenzó a gritarme que saliera del auto porque se estaba prendiendo fuego y yo no me había dado cuenta, expresó la conductora al resaltar que hace una semana el auto habría ingresado al taller mecánico, pero “no por problemas eléctricos, así que no séLa mujer contó que los vecinos de la zona la ayudaron a sofocar el incendio, “del comercio Spinelli se acercaron con unos matafuegos grandes y me asistieron”, mencionó y agradeció a todos por la colaboraciónEn tanto, el cuidacoches, Emanuel, quien alertó a la mujer sobre el fuego en el auto, explicó que “lo primero que hice fue tirarle agua al auto y lo importante es que la mujer está bien”.“En un momento me asusté porque la mujer estaba dentro del auto y había llamas, pero por suerte pudimos solucionar bien el tema”, cerró.