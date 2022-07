Se creó la Escuela de Oficios Municipal tras firma de convenio con la Uader

Capacitaciones

Capacitación y acompañamiento

Se trata de un espacio de formación en los barrios cuyo objetivo es ofrecer capacitación y formación en oficios, que incrementen las posibilidades de empleabilidad de las personas. “Es una nueva herramienta que se suma a nuestro plan productivo local”, destacó el intendente Adán Bahl.El presidente municipal y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, firmaron un convenio marco para poner en marcha, en distintos barrios de la ciudad, la Escuela de Oficios Municipal.Los oficios propuestos (albañilería, construcción en seco, panadería, construcción de bloques de cemento, electricidad y herrería) responden a una real demanda de mano de obra calificada, sobre todo en el sector de la construcción."Muchas veces escuchamos o vemos información estadística de que no se consigue personal entrenado. Esta iniciativa trata de llenar ese vacío. Todos sabemos que con un oficio, el trabajo está más al alcance de todos”, señaló Bahl, quien estuvo acompañado por su esposa, Claudia Silva, y por la viceintendenta, Andrea Zoff."Así como intervenimos en la economía para diversificar el perfil productivo, gestionando con el parque industrial, con los emprendedores y los sindicatos, también buscamos potenciar una formación de calidad en oficios que brindan más oportunidades de empleo para los paranaenses", agregó el Intendente.Luego, explicó que se han diseñado distintas capacitaciones con la tutoría de Uader y los recursos materiales del Municipio. “Se van a desarrollar en los barrios porque es allí donde viven las personas que más necesidad de capacitación en un oficio tienen. Y en cada lugar donde se haga la capacitación va a dejar un resultado positivo”, añadió el Intendente.La Escuela de Oficios Municipal, en efecto, no solo acercará a los barrios propuestas de capacitación y formación, sino que también dejará en la sociedad un beneficio producto de los saberes adquiridos. Es por ello que cada capacitación dejará una intervención o acción social.La Escuela empezará a funcionar “en lo inmediato, porque los convenios, la planificación y la interacción con cada una de las vecinales y merenderos ya se han hecho”, añadió Bahl y precisó: “Ya se entregaron las carpetas, están seleccionadas las personas que se van a capacitar y el Municipio tiene las asignaciones presupuestarias para aplicar en la compra de materiales”.Filipuzzi, por su parte, definió como “fundamental” el acompañamiento del Municipio “en el desarrollo de políticas públicas que tienen que ver con la capacitación y la educación. Muchas veces la universidad tiene el material humano e intelectual para llevarlas adelante, pero falta el financiamiento que es indispensable en este tipo de actividades”.Enfatizó, además, que Uader “hoy por hoy busca no ser una universidad endogámica” sino “abierta a la población, que esté en el territorio, para que nuestros estudiantes y egresados tengan una visión social”.El secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri, definió a la Escuela de Oficios Municipal como “una escuela de oportunidades” y expresó su “enorme satisfacción”.Macri, asimismo, se mostró gratificado de ver en el Club Universitario Paraná, donde se desarrolló el acto, “a gente de los barrios con mucho compromiso, y también ver a nuestro claustro universitario fuera de las aulas, interactuando con nuestros vecinos. Es un trabajo mancomunado”.Los beneficiarios de las capacitaciones van a ser tutorados y acompañados en todo el proceso de formación en el saber del oficio. Los beneficiarios de las capacitaciones van a ser tutorados y acompañados en todo el proceso de formación en el saber del oficio. Al finalizar se les proporcionará talleres de orientación laboral, cursos de gestión empresarial e información de todas las herramientas disponibles en el Municipio como, por ejemplo, acceso a los diferentes programas de empleo, líneas de créditos para fortalecer el emprendimiento, espacios de comercialización y/o articulación con empresas locales demandante de dichos servicios.