Búsqueda de Juanjo: “No tenemos noticias. El fiscal no se comunica con nosotros”

Se cumplen dos semanas sin Juanjo. Minutos antes de la 19, hora en que creen que desapareció, familiares y amigos realizaron una ceremonia para pedir por su pronta aparición.Mariana Ríos, familiar del joven contó aque quisieron reunirse para pedir “que Juanjo aparezca”. “Se cumplieron dos semanas de sus últimos mates, sus últimos mensajes, su última recorrida y luego desapareció. No tenemos noticias, no tenemos rastros”.“Queremos estar de alguna manera con él y prendimos unas velas para representar nuestras tristezas, nuestra agonía, nuestra espera y dolor. Queríamos que se ilumine este momento, esta oscuridad y adversidad, para juntar fuerzas y mañana volver a recorrer las islas, el río y salir a buscarlo. Sentimos la necesidad de expresar lo que nos pasa estos días”.En tanto, una hermana de Juanjo, agregó: “vamos a seguir buscándolo hasta encontrarlo, eso está clarísimo. Seguimos firmes, es mi hermano y creo que nadie dejaría de buscar a un hermano o a un hijo”.Sobre los operativos de búsqueda, la joven contó que “contamos 100% con el apoyo de la policía, pero se nos están acabando los recursos. No queremos aflojar y que prefectura pare de buscar a mi hermano o que el fiscal pare con el caso. Queremos que se intensifiquen los rastrillajes”.“Son 14 días de operativos y no se ha peritado un remo, no sabemos si se peritó el celular y los barcos que pasaron tampoco. El fiscal con nosotros no se comunica, hace 14 días que estamos acá y no tenemos noticias. Quiero pedirle que piense en nosotros, somos una familia y Juanjo era un chico de 18 años”, manifestóAl finalizar, comentó: “Son horas muy tristes y nosotros no paramos. Prefectura no nos dice los resultados de las jornadas y no sabemos si en Santa Fe lo siguen buscando. Necesito que se comuniquen conmigo para aclárame la situación. Tienen que intensificar los operativos”.