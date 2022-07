Iniciaron campaña para que niño con rara enfermedad acceda a costoso dispositivo

Para ayudar a Amado:

Amado Feltes, 9 años, te invita desde el perfil de Facebook de su mamá, Nadia, a tomarse un “cafecito” cada día. Compartir un “cafecito” con Amado cada día, a la mañana, a la tarde, a la noche, supone ayudar con una cuota de solidaridad para que pueda acceder a una tecnología que le permitiría conectarse con el mundo.Amado padece una enfermedad rara poco frecuente llamada Aciduria Glutárica Tipo I, y requiere de un dispositivo táctil para poder comunicarse, algo similar a lo que utiliza el senador nacional Esteban Bullrich, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Amado necesita de un dispositivo similar a una Tablet, que tiene pictogramas y que le permitirá armar frases para poder comunicarse “La enfermedad se la detectaron a los 6 años. Es genética. Pero hasta llegar a ese diagnóstico pasamos por muchos médicos, hasta que dimos con el indicado, y fue en Estados Unidos”, cuenta Nadia, la mamá.“Amado tiene una vida normal. Va a una escuela común, camina, va al baño, corre, salta, entiende. Pero lo que siente o necesita no lo puede decir, no puede comunicarse. Este dispositivo que estamos buscando lo que le permitirá es eso, comunicarse”, agrega.-Ahora, nos comunicamos por pictogramas. O por señas. Para otras cosas, no es necesarios que nos comuniquemos porque Amado ya es un niño grande y se maneja solo. Si tiene sed, no lo pide: va y se sirve agua. Lo que estamos buscando ahora no es una medicación: es un dispositivo. Las obras sociales se han portado bien, pero para este tipo de tecnología dan muchas vueltas, y piden muchos estudios, y no lo quería someter a nada de todo eso otra vez. Así que decidí iniciar esta campaña. Hace dos días que la empezamos y ya llegamos al 9% del monto que se requiere El monto al que aspiran a llegar es a $3,5 millones. Es el presupuesto que le dieron a Nadia Feltes a mediado de junio. Con el dólar disparado, todo varía, todo cambia.“Cafecito”, la aplicación que utiliza Nadia Feltes para recaudar fondos, es una app argentina que surgió en pandemia.Se trata de una plataforma “decrowdfunding”. El término en inglés se refiere a “Sistema de Financiamiento Colectivo”. Esto quiere decir que, si se busca financiamiento para un proyecto propio, se puede recurrir a esta modalidad para llegar a personas que actúan como inversores, con el objetivo de apoyar la creación y el desarrollo del bien o servicio, indicóEl sistema permite recibir aportes únicamente en pesos argentinos a través de Mercado Pago. Quienes posean un perfil en la plataforma -que es 100% web- pueden configurar el precio de un «cafecito) y difundir el enlace para que su audiencia pueda invitar este café. Así, el usuario recibe el dinero recaudado -que representa a la infusión- en su cuenta de Mercado Pago y puede disponer de él cuando quiera para financiar sus servicios o proyectos.https://cafecito.app/amado2012Alias: amado061112.mpAlias: 061112amado