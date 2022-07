Video: Un ex Puma en el CAE: “Es muy satisfactorio volver a los inicios”, aseguró Lobo

“Cumplí el sueño de poder representar al país”, aseguró a Elonce Nahuel Lobo. Es que el oriundo de Chajarí es uno de los nueve entrerrianos que llegó a vestir la camiseta de Los Pumas y se mostró “satisfecho de poder vivirlo”. “Y hoy, el volver a sentirlo, a pisar una cancha, a los inicios donde comencé a dar los primeros pasos, es muy satisfactorio”, ponderó en relación a su retorno al Club Atlético Estudiantes, en Paraná.



“Lo nuestro no es un sacrificio, sino que es una pasión porque hacemos lo que nos gusta; cuenta mucho el soporte de la familia, los amigos y el club porque es un conjunto de todo y hay que ser agradecido de aquellas personas que estuvieron en el camino y en el proceso”, indicó.



“El CAE fue el club que me dio el empuje y me terminó de preparar para estar donde pude estar y representarlo”, aseguró y agradeció a la entidad deportiva por poder volver a vestir la albinegra.



Luego de seis años de inactividad, lapso en el cual se avocó de lleno a impulsar un multiespacio en Santa Fe, con barbería y restó-bar, Lobito sintió que era hora de regresar a la acción, a los 30 años. “Hoy me encuentro volviendo a esa pasión”, destacó. Es que el oriundo de Chajarí -surgido del del club Curiyú- en menos de ocho años, logró jugar un Mundial con Los Pumitas; llegar a Pampas XV; cumplir el sueño de ser parte del seleccionado nacional mayor, vivir del rugby siendo profesional y medirse a la par de los mejores de Europa.



Mirá la nota completa en el video.-