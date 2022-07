Ciclista herido en choque superó cuadro infeccioso: piden oraciones por su salud

Santiago Panozzo, el ciclista de 19 años que fue gravemente herido en un choque, continúa en la terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana y atraviesa su octavo día de internación. Este miércoles,accedió al nuevo parte médico del joven con “noticias esperanzadoras”.Según detalló asu mamá Paola, Santiago “no presentó fiebre” durante la jornada. El joven que atravesaba una infección en uno de sus oídos, logró superar el cuadro y tras un cultivo que le realizaron los médicos “se determinó que no tiene ningún virus”.Cabe recordar que, el día lunes, el ciclista sufrió un estado de “shock emocional y nervioso”. Ante esta situación y por decisión de los profesionales, el joven continúa sedado.Paola, contó que hoy ingresó a ver a su hijo y que, al hablarle, Santi “reaccionó, me reconoció y me apretó la mano”. Sus familiares, continúan pidiendo oraciones para su pronta recuperación.