Semana de la No Dulzura: “Hay que consumir alimentos reales y nutritivos”

Desde el lunes 25 y hasta el domingo 31 de julio se celebra en Argentina la cuarta edición de la “Semana de la NO Dulzura”, una campaña creada para generar conciencia sobre la importancia de moderar el consumo de azúcar y promover una mejor educación alimentaria para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.



“Nuestro cuerpo no tiene un metabolismo para asimilar tanta cantidad de azúcar y por eso existen las enfermedades”, expresó a Elonce Laura Larrateguy, nutricionista. Seguidamente señaló: “hay que aprender a leer las etiquetas, conocer de que está hecho el producto y basarnos en una alimentación más real”.



La iniciativa surgió en 2019 como una reacción frente a la famosa Semana de la Dulzura, que nació en 1989 para promover el consumo de golosinas en kioscos. Esta semana, en cambio, promueve una alimentación saludable y la compra en dietéticas y verdulerías.



“El azúcar se comporta como una adicción, porque hace que cada vez queramos más. Consumimos desde muy pequeños y en alimentos que ni nos esperamos. El exceso de grasa, de colorantes y de azúcar altera la atención cerebral en los niños”, dijo.



La profesional recomendó que hay que aprender a distinguir cuando una persona tiene hambre y no. “Hay que consumir alimentos reales y nutritivos”.



Al finalizar, señaló que el endulzante “daña la microbiota intestinal, que nos regula todo el cuerpo y hace que el umbral de dulce siempre se mantenga alto. Hay que reducir el consumo de azúcar”.