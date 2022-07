Foto: Gentileza: Mirador Provincial

Patronato perdió contra Barracas Central 2-1 y sufrió un penoso arbitraje por parte de Jorge Baliño. Además, se generaron incidentes entre los jugadores, los árbitros y la policía, que culminó con cuatro jugadores de Patronato y el entrenador de arqueros, detenidos: se trata de Matías Pardo, Justo Giani, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y el asistente, Damián González.



El programa Buenas Noches dialogó con el referente histórico del Rojinegro, Walter Andrade: “Todavía tengo esa sensación de impotencia, de frustración, de dolor, de malestar por lo que se vivió anoche. Fue algo que hace tiempo que no se veía y cuando se vive en carne propia o te toca con el club del que uno fue parte mucho tiempo, te duele muchísimo”.



“Independientemente del partido, es un rival directo. Podría haber pasado con un equipo grande y hubiese dolido de la misma forma. No pueden volver a pasar tantos errores consecutivos y claves. Porque no fueron sólo las jugadas (que se pusieron en evidencia) sino que hubo jugadas finas que cortan el corte de Patronato, los líneas que levantaban la bandera ante la mínima. Se terminó de rebalsar el vaso con la última jugada”, opinó.

El “Negro” Andrade consideró que Patronato “hizo un gran partido, jugó un 60 o un 70 % del partido con un jugador menos. Patronato se plantó, llegaba, merecía ganar. Consiguió la ventaja del gol y lo anularon, con un penal en donde el referi estaba a seis o siete metros. En la dinámica de la jugada, el siente que no es penal, vuelve atrás porque lo llaman del VAR, lo analizan y luego sale a declarar que en una cámara de 10, se ve que es penal. Con todas esas situaciones da mucha impotencia porque te sacan tres puntos de la mano; lo que cuesta muchísimo ganar en Primera División”.



Y al seguir analizando, apuntó que “Patronato está en un buen momento, ante un rival directo, con todo lo que hay de trasfondo, Tapia es Presidente de ese club. La verdad que todo se embarró mucho y trascendió, lo que es importante: a nivel nacional, todos se dieron cuenta que lo que pasó a noche fue lamentable”.



“No es que estallaron uno o dos jugadores, estallaron todos, el cuerpo técnico, ayudantes, porque sentías adentro de la cancha que te están robando, sentís la sensación de que no hay justicia. Estás con las revoluciones de un partido, que las sentís adentro de una cancha y ante una mínima chispa, explotás. Es difícil justificarlo, pero pasa”, dijo luego respecto del desenlace del partido.



Ante la consulta de qué es lo que se puede hacer luego de lo que pasó este miércoles, Andrade consideró que “si nos aplicamos por los reglamentos, no se puede hacer nada, no se puede volverá jugar un partido: finalizó y ya está. Debería haber sanciones, porque justifican las acciones que es lo que más bronca da. Para ellos está todo bien, y más del 90 % de jugadores, uno ve las pruebas y observa que está mal”.

Y entendió que “a la policía le faltó tacto, porque sabiendo que están todos con las revoluciones arriba y tratar de buscar a una persona dentro de la cancha, era previsible que iba a terminar como fue”.



Consultado respecto de la detención de sus compañeros, aseveró: “Da más bronca todavía, que los hayan demorado, que estuviesen estado esperando toda la noche para declarar al otro día, no está bien”.



Y sobre el plantel dijo: “Me saco el sobrero, me identifico muchísimo con ellos, Sava es un técnico que le dio la idea futbolística que Patronato necesitaba, haciendo un mix de intentar jugar y que el jugador se entregue al 100 %. Ojalá que se pueda sacar de encima lo más pronto posible este partido, se viene Boca que moviliza muchísimo, porque es muy grande. Sabemos que es muy difícil sumar con Boca, la verdad que es un partido que le puede caer bien a Patronato. Es de local, ojalá que el Patrón pueda hacer un buen papel como lo viene haciendo”. Elonce.com.