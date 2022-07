Patronato-Barracas: “Fue la remake del Robo del Siglo”, dijo Quinodoz

Sociedad Árbitros defendieron la actuación de Baliño y el procedimiento del VAR

Patronato perdió contra Barracas Central 2-1 y sufrió un penoso arbitraje por parte de Jorge Baliño. Además, se generaron incidentes entre los jugadores, los árbitros y la policía, que culminó con cinco detenidos.Esteban Quinodoz, integrante de la comisión directiva del club, dialogó cony se refirió a lo que sucedió entre el martes a la noche y la madrugada del miércoles.“Estamos pasando un mal momento. Anoche no pude dormir por los nervios, la bronca y todos los mensajes que recibí. Queda un sabor de impotencia, yo digo que es la remake del Robo del Siglo, pero fue televisado”, expresó el dirigente.Sin embargo, convocó a los hinchas de Patronato a “recuperar la calma, dar vuelta la hoja y pensar en el partido del domingo. Hay que seguir trabajando para vivir todos los partidos, en nuestra cancha, como una fiesta. Eso es el fútbol”.El entrenador de Patronato, Facundo Sava salió enfurecido de la cancha y expresó que tenía "ganas de llorar, ir a casa y no dirigir nunca más".Al respecto, el dirigente del club, dijo “a mí me dolió en el alma su declaración. Eso me dejó desbastado”. “La injusticia genera impotencia, pero Facundo ya está entero y pensando en lo que se viene”.Seguidamente, agregó: “es totalmente entendible su reacción. A toda persona que le corra sangra por sus venas reacción así. No lo justifico, pero lo entiendo. A veces, en las reacciones, los modos y las formas no son las adecuadas, creo que Facundo lamenta su accionar”.Patronato finalizó la jornada con cinco detenidos. Se trata de los jugadores Juan Barinaga, Matías Pardo, Axel Rodríguez y Justo Giani y el entrenador de arqueros, Damián González.Esteban Quinodoz, expresó que “para mí fue exagerado todo el tratamiento que tuvo el caso. En este país ningún fiscal actúa de oficio para delitos más graves y a los delincuentes verdaderos los larga a la media hora. Ellos estuvieron cuatro horas, me parece muy fuerte”.“Hemos pasado por muchas situaciones feas, pero esta es inaudita”, aseveró.Casi al final de la nota, el dirigente de Patronato dijo: “yo no quiero ser pesimista con respecto a la condición humana, pero creo que hay gente que quiere ser más jefe que su propio jefe y ahí arruinan el espectáculo futbolístico”.Al ser consultado sobre si Tapia tiene injerencia en los árbitros, Quinodoz comentó que “el poder siempre tiene injerencia en todo. Pero yo no quiero pensar en eso, solo quiero convocar a los hinchas, que el domingo vayamos con alegría a la cancha y sin rencores”.Al finalizar, mencionó que el va “es una buena herramienta, pero está manejada por ineptos. Creo que el que lo usa, debería tener un rango inferior al árbitro, porque es la persona que está en la cancha debe ser quien determina lo que sucedió”.