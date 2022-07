“Hay una naturalización de la siniestralidad vial”, dijo Carla Cusimano

Foto: El choque donde resultó gravemente herido Santiago Panozzo

Foto: Así quedó el auto donde iban los hermanos Cancio Bupo

Carla Cusimano, preside desde hace muchos la Asociación Vi.D.A.E.R (Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos) habló cony opinó sobre los accidentes viales que se registran a diario en la ciudad y sobre los casos deque se suscitan en las calles por problemas con el tránsito vehicular.“Se ve una gran violencia y mucha agresividad en la conducción, en el transitar de la vía pública; lo venimos viendo desde hace muchos años y recrudeció después de la pandemia”, dijo Cusimano.En relación al grave accidente ocurrido en calles Mihura y Newbery, donde un joven de 19 años que iba en bicicleta fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga y se presentó en la justicia dos días después, dijo que en los videos difundidos “se ve claramente el accionar del conductor que lo atropella y son cosas que no pueden ser admitidas en una sociedad que se precie de tener algo de civilización; es algo que no se puede admitir. Lo de los hermanos Cancio Bupo es otro de los hechos terriblemente grave que ha sucedido y que ha llegado con una resolución de parte de la justicia en un juicio abreviado con un acuerdo”.“Para un familiar de víctima tener que aceptar un juicio abreviado, que es la forma de lograr que la persona, una vez que se homologa el acuerdo vaya directamente al penal, lleva un análisis durísimo, nadie se imagina el dolor que provoca”, aclaró. Y los otros procesos son mucho más largos, e igual de dolorosos.Cusimano entendió que las penas para estos tipos de delitos tienen que aumentarse, tanto las mínimas como las máximas. “No pueden ser excarcelables”, afirmó.Finalmente, dio cuenta que “hay una naturalización de la siniestralidad vial, hay una naturalización de este accionar violento y agresivo en la vía pública. Los hechos de violencia en las calles se producen a cada minuto, lo que pasa es que, por suerte, no todos terminan en el fallecimiento o lesión de una víctima. Es violento incluso, que se paren en el carril exclusivo de los colectivos a levantar y bajar pasajeros cuando eso está prohibido; también hay gente que se detiene en esos carriles y eso hace que el tránsito se trabe. Esas pequeñas acciones se pueden evitar para tener un tránsito más fluido, ameno y menos violento”.