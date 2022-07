Colectivos urbanos: concejales coincidieron en exigir mejoras al servicio

Paraná Usuarios de colectivos urbanos manifestaron su rechazo al aumento del boleto

Usuarios de colectivos urbanos manifestaron su rechazo al eventual aumento del boleto que lo llevaría a 72 pesos en Paraná. La protesta fue tras la sesión del Concejo Deliberante, durante la que el tratamiento del proyecto para actualizar la tarifa pasó a Comisión Movilidad y Transporte para su tratamiento.el concejal Sergio Elizar (Frente Creer Entre Ríos). “Pese al monitoreo de la secretaría municipal de Transporte, no alcanza para resolver el problema”, reconoció.En la oportunidad, el edil oficialista se refirió a los costos operativos que argumenta la empresa para exigir un aumento del boleto: “Es necesaria la actualización debido a la situación económica, pero queremos discutir un plan de mejoras del servicio que comprenda frecuencias y recorridos, algo que tratamos en el SITU con los empresarios, donde la discusión es acalorada”.De acuerdo a lo que detalló Elizar, la empresa Buses Paraná que tiene a su cargo la concesión del servicio de transporte en la ciudad y su área metropolitana, exigió una actualización del Boleto General de 111 pesos; desde el Frente Creer Entre Ríos consideran una posible actualización del 24.6% que llevaría la tarifa plana a 72 pesos; y la oposición, en el caso de Paraná Futura, plantea 78 pesos, y Juntos por el Cambio, 71.96 pesos.“Hay una conciencia entre los bloques por una misma cifra, pero sin discutir un plan de mejora que ponga al transporte público al servicio de los ciudadanos, es más que entendible el reclamo de los usuarios”, acotó el concejal.Por su parte, el concejal Walter Rolandelli (Juntos por el Cambio), si bien reconoció que el especialista en costos del Frente comunicó una actualización tarifaria que ronda los 72 pesos, éste aseguró: “De ninguna manera vamos a apoyar este aumento siempre y cuando la empresa presente un plan de mejoramiento del servicio de transporte urbano de pasajeros porque recibimos muchas quejas por las frecuencias, porque los colectivos son muy viejos y porque faltan rampas para discapacitados”.“La empresa, en las reuniones del SITU, manifestó que hasta que no reciban más dinero del aumento y más aumentos en los subsidios, no mejorarán el servicio”, comentó Rolandelli al tiempo que insistió: “Desde Juntos por el Cambio no vamos a votar ningún aumento al boleto de colectivos, hasta tanto el Ejecutivo le exija a la empresa un mejoramiento en el servicio de transporte”.En tanto, Emiliano Murador (Paraná Futura), comunicó que desde la bancada ingresaronun proyecto de auditoria para la prestataria del servicio de transporte. “Le pedimos al Ejecutivo que cree una comisión para auditar a la empresa a fin de acceder a información contable, financiera y patrimonial, que hace a la prestación del servicio, para tener datos claros a fin de evaluar la situación, porque la empresa plantea un déficit muy grande y la posibilidad de no poder prestar el servicio, y queremos saber si realmente eso es así”, fundamentó.Finalmente, el concejal coindició con respecto a que el bloque opositor “no acompañará un aumento de boleto porque el Ejecutivo no acompaña desde su gestión para mejorar las condiciones de prestación del servicio, ya sea por control o por decisión política, para cambiar algunas cuestiones del funcionamiento del sistema y que lo hagan más eficiente para el usuario”.