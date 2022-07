Hinchas de Patronato sienten “tristeza” tras robo futbolístico en Buenos Aires

Tras el robo futbolístico del que fue víctima Patronato en su partido frente a Barracas Central, comenzó en la sede de la entidad paranaense la venta presencial de entradas para el cotejo del próximo domingo, a las 18, frente a Boca Juniors.En esta jornada, se comercializaba solamente para socios, quienes formaron una larga fila y dieron su opinión acerca del despojo que sufrió anoche el equipo.Hernán Blázquez.Responsabilizó de lo ocurrido “al presidente de Barracas Central y al titular de la AFA” y cuestionó al árbitro Jorge Baliño y a los responsables del VAR.“En Patronato estamos acostumbrados a que nos vapuleen, pero me siento estafado como amante y admirador del fútbol argentino”, manifestó.Otro hincha opinó que los árbitros “cumplieron a rajatabla su trabajo perjudicándolo a Patronato”.Una joven también hizo pública su “tristeza por el fútbol, pero sabíamos que íbamos a pasar por esto. Esperemos que nos vaya bien el domingo”.“Fuimos robados de una manera increíble”, expresó otro simpatizante, quien juzgó que “si nos perjudican así estamos condenados”.“Es una tristeza enorme. Esto trasciende la camiseta. Le hace más al fútbol y al deporte” en general, señaló otra señora ante la consulta de. “El uso del VAR se está desvirtuando”, resaltó.“Vergüenza y amargura. Que nos roben así, no te da ganas de seguir viendo fútbol”, dijo un joven, mientras que otro expresó que “nos sentimos estafados, el equipo lo dio todo y nos quedamos con las manos vacías”. Pese a ello, las expectativas para el domingo “son siempre las mismas, ganar e intentar salvarnos del descenso”.“Estoy muy amargado, Es una injusticia. Nos mandaron de cabeza. El VAR está contra Patronato”, marcó un hombre.“Es una real vergüenza. No lo quieren a Patronato”, cerró una mujer, indignada con el presidente de AFA, Claudio Tapia.