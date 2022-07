Usuarios de colectivos urbanos manifestaron su rechazo al aumento del boleto

“El servicio es pésimo y horrible”

Tomó estado parlamentario el proyecto que establece la actualización de la tarifa del boleto urbano de pasajeros, fijando el valor del Boleto General en 72 pesos, y el documento pasó a la Comisión Movilidad y Transporte para su tratamiento. Así quedó establecido tras la sesión del Concejo Deliberante de Paraná de este miércoles en Sala Mayo, supoDurante la sesión del cuerpo legislativo local, integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, del MST-Nueva Izquierda y vecinos autoconvocados se concentraron frente a Sala Mayo, con bombos y pancartas, para manifestar su rechazo al eventual incremento del boleto de colectivos urbanos. Finalmente, y tras la protesta, pudieron ingresar a Sala Mayo para presenciar el debate.“Los concejales tendrán que dar explicaciones de estas cuestiones que hace rato les pedimos para que nos expliquen cómo fue el estudio de costos, porque la ciudadanía no conoce nada, no se hace un balance. Todos cobran el subsidio nacional, que son 100 millones de pesos, pero no nos aclaran cuántos colectivos andan, porque para nada son 190”, cuestionó ala presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.En la oportunidad,rescató el testimonio de los usuarios del transporte urbano de pasajeros, quienes argumentaron los motivos por los que se oponen al aumento del boleto.“Si el servicio fuera bueno, lo valdría, pero no, porque estamos hasta más de una hora y media esperando un colectivo”, apuntó una usuaria de las líneas 7 y 20. “Es mucho el aumento que quieren hacer y el servicio no lo vale porque es pésimo, además, el bolsillo no da para mucho porque a los trabajadores nos cuesta llegar a fin de mes”, fundamentó.“Venimos de muchos que nos dicen que van a arreglar el servicio, que van a poner unidades nuevas, pero no es así porque las unidades están todas rotas y deterioradas”, se quejó al remarcar que “el servicio es pésimo y horrible”.Otro usuario, remarcó: “Desde que se hizo el nuevo contrato, hay un incumplimiento generalizado porque la empresa no cumple con las frecuencias ni con la limpieza y la municipalidad no instala más garitas”. En relación al precio del boleto, el hombre cuestionó que “ya lo aumentaron más de un 50% y ahora lo quieren subir todavía más”.Otra usuaria de la Línea 11, sentenció: “Es una vergüenza que aumenten el boleto cuando el servicio es pésimo. En barrio Los Berros todavía esperamos a que el recorrido llegue hasta allá y no tenemos respuestas; caminamos varias cuadras para llegar hasta la parada y esperamos de hasta más de una hora”. “Que primero mejoren el servicio y después que hablen de aumento, porque el servicio no lo merece”, destacó.“No nos alcanza la plata. Vivo en barrio Los Berros y hay vecinos que tienen que caminar casi cuatro kilómetros para llegar a la parada del colectivo”, coincidió otra al subrayar: “Nos cansamos de esperar el colectivo, hasta más de una hora”.