Palista paranaense junta fondos para participar de una competencia internacional

Priscila Vukonich, es una palista de 15 años, de Paraná. Clasificó a los Olympic Hopes que tendrán lugar en Bratislava, Eslovaquia, del 8 al 11 de septiembre y está reuniendo fondos para cumplir su sueño y poder participar de la competencia.“Tengo que juntar cierta cantidad de plata, pero como todavía no llegué al monto, no puedo confirmar mi asistencia” al torneo, dijo la joven en diálogo cony contó que espera poder viajar porque “es algo muy lindo”.Priscila rema desde hace cinco años, pero no es la única que busca llegar a la competencia internacional. “Además hay otros chicos y todos estamos tratando que se haga posible”, indicó la palista del Club Náutico Paraná en la categoría Cadete. Entre los convocados están Zoe Itria, Jazmín Martínez, Iara Abud, Valentino Albarracín, Nicolás Rupp del Náutico y Matías Larrea, del Paraná Rowing Club.“Entrenamos todos los días, de lunes a sábados, de 16 a 19.30”, señaló y contó que entre las actividades que realiza para recaudar, está a la venta un bono contribución de 500 pesos, que tienen 20 premios. Se sortea el 20 de agosto por la lotería nocturna de Entre Ríos.Quienes quieran colaborar con el sueño de Priscila, se pueden comunicar al celular 3435142911; al Instagram @priivukonich_ o dejar un aporte económico al CBU que figura en la siguiente imagen: