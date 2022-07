“Todas las embarcaciones de Puerto Sánchez están en el río buscando a Juanjo”

La comunidad de Puerto Sánchez sigue movilizada por la desaparición de Juan José Páez, el joven de 20 años, que fue visto por última vez hace 12 días cuando se fue a pescar a la zona del túnel subfluvial, del lado santafecino.“Sin novedades en este decimosegundo día de búsqueda incansable”, dijo en diálogo con, Mariana Ríos, de la comisión vecinal de Puerto Sánchez, y remarcó que no se paró “ni un solo día de buscar” a Juanjo.“Hemos salido todos los días y hoy cuando volvía del río, porque también estaba en la búsqueda, veo que no hay canoas, no hay embarcaciones en Puerto Sánchez, porque están todas en el río buscando a Juanjo. Hoy se salió hacia la zona del cerro y un poco más arriba”, indicó.Paso seguido, detalló que se volvió río abajo y se recorrieron nuevamente las ranchadas. “En 12 días el cansancio lo tenemos muy evidente, la angustia y el dolor también, pero las ganas y el amor no se agota, y eso nos mantiene en pie y vamos a seguir. Estamos siempre mirando el río porque esperamos que alguien diga que encontró o vio algo”.Finalmente, y sobre la marcha de la causa judicial, que se lleva adelante en Santa Fe, Ríos dio cuenta que el fiscal “entiende que los abogados que se representen a la familia tienen que tener la matrícula en Santa Fe, y para nosotros es muy difícil porque no conocemos ni tenemos el dinero” para ello.