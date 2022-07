Volvió a tener fiebre ciclista herido en choque: Continúa en terapia intensiva

El joven ciclista de 19 años que fue atropellado por una camioneta, identificado como Santiago Panozzo, continúa internado en terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana. Está atravesando su sexto día de internación.En la noche de este jueves, el joven Santiago Panozzo, fue trasladado de urgencia al quirófano del nosocomio y fue sometido a una intervención quirúrgica. “Su cerebro se inflamó demasiado, se estaba comprimiendo y no quedaba otra, que dar ese paso para poder seguir adelante porque de otro modo, Santi perdía la vida”, explicaron sus familiares aDurante el fin de semana, el joven se mantuvo “estable” dentro del cuadro crítico en el que se encontraba. Sin embargo, este lunes el joven volvió a tener fiebre.Según indicaron sus familiares a, “hoy no fue un día positivo”. Según relató el padre, Santiago se despertó este lunes y sufrió un estado de “shock emocional y nervioso”, por lo cual volvieron a sedarlo.Los médicos comenzaron a retirarle los antibióticos, pero el joven no respondió como esperaban. A raíz de un cuadro infeccioso que sufre en uno de sus oídos, tuvo fiebre y los profesionales decidieron volver a medicarlo. Continuará en observación para ver como evoluciona en las próximas horas, indicaron a Elonce.