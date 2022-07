Hermanos muertos en choque: “Dos vidas no valen seis años de cárcel”

Roberto Mangona fue trasladado este lunes a la cárcel de Paraná tras la confirmación de la condena de seis años a la que se había arribado en un juicio abreviado por la muerte de los hermanos Jésica y Damián Cancio Bupo.El imputado recibió “la máxima pena por accidente, aunque fue un asesinato”, sentenció el hombre. “El colectivero tenia alcohol y droga en la sangre, y venía en exceso de velocidad. Nunca frenó, no tuvo ni ese instinto”, agregó.“Estamos bastante conformes por cómo se resolvió la investigación. No es una pena que nos deje conforme, porque dos vidas no valen seis años de cárcel”.Sobre el estado de Sebastián Zárate, el sobreviviente a la tragedia vial, Avalos comentó que “está y no está”. El joven está realizando un tratamiento “médico y psicológico. Vivió una situación muy fea”.Al finalizar, el hombre contó que el próximo 6 de agosto, cumple 3 años, el hijo con tuvo con Jésica: “estamos preparando todo como lo quería ella. Era una persona muy organizada y hace meses venia preparando el festejo porque era el primer cumpleaños que íbamos a celebrar sin pandemia”.