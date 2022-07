Fiesta de Disfraces de Paraná: anunciaron la segunda edición del año 2022

Video: Magia, color y originalidad: se vivió otra edición de la Fiesta de Disfraces

Finalizada la edición número 22 de la Fiesta de Disfraces que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo, se desataron las conjeturas sobre la posibilidad de repetir la convocatoria en el transcurso de este año.Se recordará que, por las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el megaevento no pudo concretarte ni en 2020 ni en 2021.Incluso, a tres meses de aquella mágica noche, en el mes de junio, los organizadores reavivaron la posibilidad de realizar una segunda edición en 2022. Lo hicieron a través de una publicación en blanco en sus redes sociales yPero ese lunes se terminaron los rumores y se confirmó una segunda edición de la Fiesta de Disfraces, como también la realización de la misma, pudo conocer“El lunes más feliz de mi vida”, comentó Patico. Mientras que Sofía afirmó: “quieren que me funda”. Por su parte, Augusto se sorprendió y dijo: “arrancó tranquilo el lunes”. En tanto, May festejó por el anuncio y remarcó: “¡¡No podés alegrarme la semana así!!”.Sin embargo, la mayoría de los comentarios, resumió: “Yendo no, llegandoCabe recordar que Paraná vivió en marzo, un fin de semana con su capacidad turística colmada y la noche del sábado 13, fue "invadida" por una multitud de disfrazados que fueron parte de la edición 22º de la Fiesta de Disfraces y más de 60.000 personas participaron de la fiesta en el predio del Acceso Norte.